Ideam entrega pronóstico del clima el fin de semana de Amor y Amistad, este sábado 20 y domingo 21 de septiembre

Se acerca el Día del Amor y la Amistad en Colombia, una fecha muy especial en la que algunas personas le hacen saber a su pareja, familiares o amigos, lo importante que son en sus vidas.

Por lo tanto, hay quienes para celebrar este día salen, ya sea a cenar, de rumba, o a realizar cualquier otra actividad. Sin embargo, en estos días en los que el clima ha estado bastante variable, es importante estar atentos para que esta importante fecha no se vea empañada por factores externos.

Precisamente, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) compartió este viernes 19 de septiembre el pronóstico del tiempo para el sábado 20 y domingo 21 de septiembre, día en que se celebra el Amor y la Amistad.

En cuanto al sábado, desde el Ideam advirtieron que las lluvias continuarán en las regiones Pacífica, Andina, Orinoquía y Amazonia, con cierta disminución en la región Caribe.

Y agregaron desde el Ideam, respecto al clima el sábado: “Lluvias de moderada intensidad y tormentas eléctricas ocasionales son probables en los departamentos de Córdoba, sur de La Guajira, inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, sur de Bolívar y Cesar, así como en sectores dispersos de Antioquia, Santander, Tolima, Caldas, Risaralda, Quindío, Cundinamarca, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Arauca, Casanare y Meta. Así mismo, se esperan lluvias en zonas puntuales de Guaviare, Caquetá, Putumayo, Amazonas y Vaupés”.

Sobre el clima en la isla de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el Ideam advirtió que se espera nubosidad variable con lluvias de variada intensidad a lo largo del día sábado.

Reporte del Ideam sobre el clima el sábado, 20 de septiembre. | Foto: Ideam

El clima el domingo 21 de septiembre

El Ideam informó que para el domingo 21 se septiembre se prevé un incremento en la intensidad de las lluvias en amplios sectores de la región Pacífica.

Entre tanto, continuarán las lluvias de moderada intensidad en zonas dispersas de la región Caribe, centro y norte de la Andina, y una significativa disminución en las regiones Orinoquia y Amazonia.

“Las lluvias más intensas (acompañadas posiblemente de descargas eléctricas) se esperarían en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, sur de Córdoba, Bolívar, Cesar, sectores de Antioquia, Santander, Caldas, Risaralda, Quindío, sur y oriente de Tolima, centro de Cundinamarca y norte de Huila”, resaltaron desde el Ideam, sobre el clima el próximo domingo.

Así mismo, el Ideam pronosticó que las lluvias ocasionales son probables en Sucre, Atlántico, Magdalena, Norte de Santander, norte de Boyacá y en sitios puntuales de Casanare, Vichada, Meta, Amazonas, Guainía, Caquetá, Putumayo y Vaupés.

Reporte del Ideam sobre el clima el domingo, 21 de septiembre. | Foto: Ideam

“En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se espera posibilidad de chubascos ocasionales, con cielo parcialmente nublado durante el día”, concluyeron.

Es de mencionar que, de acuerdo con el Ideam, en Bogotá son probables lluvias moderadas en los sectores norte y occidente de la ciudad, particularmente en horas de la tarde.