Incendios

Bogotá concentra el 30 % de los incendios estructurales del país, el impacto es devastador

En lo corrido del 2025 se han atendido más de 400 emergencias, una tendencia que amenaza con igualar las cifras del año pasado; la prevención aparece como la principal herramienta para reducir riesgos.

Redacción Nación
9 de septiembre de 2025, 8:29 p. m.
La operación en L.A. se desplegó bajo el nombre Joint Task Force 51, un esquema de mando dual del Mando Norte diseñado para coordinar respuesta militar en emergencias civiles.
Las localidades más golpeadas por el fuego son Kennedy, Chapinero, Bosa, Candelaria y Engativá. | Foto: Los Angeles Times via Getty Imag

En Bogotá, el fuego avanza de manera silenciosa y constante. Según el Cuerpo Oficial de Bomberos, en lo que va del 2025 se han registrado 402 incendios estructurales, una cifra que, de mantenerse, podría alcanzar los 900 casos reportados en 2024.

Esto equivale a más de dos emergencias diarias que afectan hogares, negocios y vidas en la ciudad.

Históricamente, el segundo semestre del año concentra el mayor número de incidentes, siendo diciembre el mes más crítico. Factores como el uso incentivo de luces navideñas, veladoras y cocinas encendidas durante largas jornadas incrementan los riesgos.

Las localidades más afectadas son Kennedy, Chapinero, Bosa, Candelaria y Engativá, donde hay una alta densidad poblacional e infraestructura vulnerable.

Pero las emergencias no solo golpean las viviendas: en 2024, 292 vehículos fueron consumidos por las llamas y este año ya van 141 casos, lo que también plantea retos para la movilidad y la seguridad.

En el año 2024, la ciudad sufrió 900 incendios estructurales; por su parte, si en este 2025 la tendencia se mantiene, la ciudad volverá a rozar esa cifra. | Foto: Getty Images

A nivel nacional, el panorama no es menos alarmante, pues Colombia registra cerca de 10 incendios estructurales diarios y Bogotá concentra alrededor del 30 % de ellos.

Las causas son conocidas: fallas eléctricas (33 %), llamas abiertas (32 %), superficies calientes (7 %), incendios provocados (5 %). El 70 % ocurre en viviendas, muchas de ellas en zonas vulnerables. El 30 % restante, en edificaciones comerciales e industriales, donde el impacto puede ser aún más devastador.

Y aunque la mayoría de los incendios ocurre en viviendas, un 30 % tiene lugar en edificaciones comerciales e industriales, donde el impacto suele ser más complejo por la presencia de materiales inflamables y procesos productivos.

Según el Dane, aunque solo el 26 % del área construida corresponde a usos no residenciales, este segmento concentra una proporción significativa de emergencias.

Esfuerzos de los bomberos por acabar con los incendios en España
Según el Censo de Edificaciones del Dane, el 74 % del área construida en el país corresponde a uso residencial, mientras que apenas el 26 % se destina a otros usos. Sin embargo, ese pequeño 26 % concentra el 30 % de los incendios estructurales, lo que revela una exposición alta. | Foto: Anadolu via Getty Images

Desde ANRACI (Asociación Nacional de Protección contra Incendios), hacen un llamado urgente, y es que Bogotá necesita una cultura de prevención. No basta con reaccionar.

Hay que anticiparse. Extintores, detectores de humo, sistemas automáticos de extinción deben ser parte del paisaje cotidiano, tanto como las ventanas o las puertas.

Contexto: Usar los electrodomésticos en estas condiciones podría incendiar la casa en cuestión de minutos

Este llamado será amplificado en la Fire Expo Latam 2025, que se realizará del 30 de septiembre al 2 de octubre en Medellín. Allí, expertos, autoridades y ciudadanos se reunirán para construir soluciones, compartir experiencias y, sobre todo, para encender una nueva llama: la de la conciencia.

