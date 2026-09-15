El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal de Bogotá (IDPYBA) recordó que a través de su Centro de Atención Jurídica (CAJ) brinda orientación jurídica gratuita a la ciudadanía en situaciones que involucran animales.

“Desde su creación, el CAJ ha mantenido un agendamiento año tras años de acuerdo con su disponibilidad anual (alrededor de 1.000 casos). Entre 2023 y 2025, recibió 3.113 consultas relacionadas con conflictos o situaciones que involucran animales”, señaló la entidad.

Los conflictos en propiedad horizontal y entre vecinos encabezan las consultas. De acuerdo con el Boletín de análisis de los conflictos jurídicos del CAJ, se trata de las fricciones propias de compartir el espacio urbano entre personas y animales.

En 2025, las consultas por maltrato aumentaron un 113 % frente al año anterior. Este repunte puede reflejar una mayor sensibilización social y más disposición de la ciudadanía a buscar orientación institucional frente a la violencia hacia los seres sintientes.

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“Los datos muestran una consolidación de la atención virtual como principal canal de acceso al servicio de orientación jurídica, representando más del 80 % de las consultas en los dos últimos años del periodo analizado. Este cambio refleja las facilidades que la virtualidad trae para las diferentes localidades del distrito”, subrayó el IDPYBA.

Y agregó: “En cuanto a las especies, los caninos son protagonistas con el 82 % de las consultas, seguidos por los felinos con 17 %. El análisis también evidencia una feminización de la demanda, ya que aproximadamente tres de cada cuatro personas usuarias del servicio son mujeres, aproximadamente el 76% de la población solicitante”.

Además de sistematizar esas atenciones, este servicio permite:

Caracterizar cómo conviven personas y animales en Bogotá.

Identificar nuevas necesidades.

Generar información para fortalecer los programas distritales.

Cómo acceder al servicio

A través del sitio web https://www.animalesbog.gov.co/ se puede acceder al servicio.

“La ciudadanía podrá recibir orientación sobre las consultas relacionadas con situaciones o conflictos que involucren animales. A través de nuestro sitio web, es posible acceder directamente al calendario y escoger la modalidad, fecha y hora en la que quieran ser atendidos. Este es un espacio gratuito, abierto a toda la ciudadanía”, señaló la entidad.

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Urgente llamado para prevenir accidentes de animales de compañía en ventanas y balcones

Recientemente, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal de Bogotá hizo un llamado a las familias, tenedores, administradores y comunidades de propiedad horizontal a fortalecer las medidas de prevención para evitar accidentes de animales de compañía en ventanas, balcones, terrazas y otros espacios elevados.

Recientemente, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal de Bogotá hizo un llamado a las familias, tenedores, administradores y comunidades de propiedad horizontal a fortalecer las medidas de prevención para evitar accidentes de animales Foto: Getty Images

El llamado fue realizado luego de conocerse un caso ocurrido el pasado 10 de septiembre en un conjunto residencial de la localidad de Fontibón, “donde un perro cayó desde un sexto piso y, pese a los esfuerzos realizados para brindarle atención, perdió la vida. De acuerdo con la información publicada, las circunstancias exactas de la caída aún son materia de verificación, por lo que no corresponde anticipar conclusiones sobre las causas o eventuales responsabilidades”.

“Para el IDPYBA, este tipo de situaciones constituye una oportunidad para recordar que muchos accidentes pueden prevenirse mediante la identificación oportuna de riesgos dentro de los hogares y la adopción de medidas de seguridad adecuadas”, indicó la entidad.