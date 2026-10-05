Estos son los requisitos y documentos exigidos por las autoridades y aerolíneas cuando se viaja con mascotas

La semana pasada se conoció el caso del abandono de dos perros en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá, por parte de una pareja proveniente de Miami que hizo escala en la capital del país y tenía como destino la ciudad de Cali.

De acuerdo con las autoridades, los viajeros iban a pasar por el control del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), no tenían la documentación requerida completa y decidieron dejar a los animales en Bogotá para continuar su recorrido hacia la capital del Valle del Cauca.

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La Alcaldía de Bogotá señaló que han atendido más casos relacionados con abandono de perros, gatos y otros animales de compañía abandonados en inmediaciones de El Dorado e incluso dentro de las instalaciones de la terminal aérea.

Ante esta situación, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) hizo un llamado a planificar los viajes en ante estos casos. En este sentido, la entidad señaló cuáles son los requisitos y documentos exigidos por las autoridades y aerolíneas en El Dorado cuando se llevan mascotas:

Para vuelos nacionales

Documentación: Presentar el carné de vacunación vigente firmado por un veterinario. La mascota debe tener más de 4 meses de edad.

Presentar el firmado por un veterinario. La mascota debe tener más de 4 meses de edad. Certificación ICA: No se requiere certificado sanitario del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) para viajes dentro de Colombia.

certificado sanitario del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) para viajes dentro de Colombia. Aerolínea: Coordinar la reserva con anticipación y confirmar si viajará en cabina o en bodega según su peso y tamaño.

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Vuelos internacionales para salidas del país

Documentación: Tener el carné de vacunación al día y un certificado de salud expedido por un médico veterinario que confirme que el animal es apto para viajar.

Tener el carné de vacunación al día y un expedido por un médico veterinario que confirme que el animal es apto para viajar. Inspección ICA: Acudir a la oficina del ICA en el aeropuerto para la inspección física y documental obligatoria antes de abordar.

Acudir a la oficina del ICA en el aeropuerto para la obligatoria antes de abordar. País de destino: Contactar a la embajada o consulado del país al que viajas para conocer normas adicionales como microchip o pruebas de titulación de anticuerpos.

¿Cómo denunciar maltrato a animales en Bogotá?

Si conoce de posibles casos de maltrato en contra de los animales, estos son los canales de atención para denunciar:

Línea de Emergencias 123.

Correo institucional: proteccionanimal@animalesbog.gov.co

Sede presencial: Carrera 10 No. 26-51 - Edificio Residencias Tequendama - Torre Sur, Piso 5

Sistema Bogotá Te Escucha, en donde se pueden adjuntar fotos o videos como evidencia.