Video | El emotivo rescate de 7 cachorros junto a su madre: estaban en estado de desnutrición

Por medio de redes sociales se difundió un video en el que se muestra el rescate de una perrita y sus cachorros en un terreno baldío de Puebla, México. Los animales se encontraban habitando un lote abandonado cuando fueron localizados por una integrante de una fundación de rescate y protección animal.

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La funcionaria del Santuario Domínguez que lideró el rescate explicó que se percató de “unas orejitas” detrás de un neumático y supo que algo no iba bien. La llanta servía de refugio provisional para siete cachorros, quienes se resguardaban del sol y la lluvia de la zona junto a su madre.

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Intervención en el terreno baldío

Al intentar un acercamiento inicial con el primer animal que asomó la cabeza, este se retiró hacia una pared del lote. En ese punto de la inspección se constató la presencia de la camada completa, por lo que la rescatista procedió a planificar el traslado inmediato de todo el grupo.

La funcionaria de la organización indicó que no se encontraba preparada para realizar ningún tipo de rescate. Sin embargo, la mujer decidió proceder tras evaluar el estado de desnutrición de la madre, una canina de raza mestiza.

Colaboración de los habitantes del sector

Durante el procedimiento, los residentes del sector se acercaron para aportar datos sobre los animales. Los vecinos explicaron que Galleta, la líder de la manada, era una perra comunitaria y que esa camada correspondía a uno de varios partos que el animal había tenido que afrontar de manera independiente en la calle.

Los habitantes del sector solicitaron a la miembro del Santuario Domínguez que se llevara a la camada completa, puesto que había días en los que se le podía dejar comida y otros en los que no. La comunidad se unió a la funcionaria y empezaron a meter a los perritos en el baúl de una camioneta.

Traslado y adaptación al Santuario Domínguez

El proceso de transporte presentó dificultades debido a que la madre mostró resistencia para subir a la cabina de la camioneta. La situación se resolvió gracias a que un niño, quien mantenía un vínculo de confianza con Galleta, la acompañó en el asiento de pasajeros.

Al llegar a las instalaciones del Santuario Domínguez, la familia recibió alimentación y una cama para su descanso. El personal del refugio bautizó al grupo como ‘Las Galletitas’, iniciando de inmediato los procedimientos veterinarios preventivos para las crías.

Tras una semana de permanencia en el centro de adopción, Galleta completó su proceso de adaptación con el equipo de trabajo de la fundación. La madre acompaña a las rescatistas en los trayectos vehiculares, mientras sus cachorros reciben dietas controladas para asegurar un desarrollo óptimo.