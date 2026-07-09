Retiran esta reconocida comida para perros por riesgo de “perforación intestinal”

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) confirmó que la marca de alimentos para mascotas Mars Petcare está realizando el retiro voluntario del mercado de dos lotes de Pedigree Can High Protein sabor pollo y pato picado de 13.2 onzas para perros.

De acuerdo con la entidad, “los productos retirados no cumplían con los estrictos estándares de seguridad y calidad de Mars y Pedigree”.

“Como parte del riguroso control de calidad al que se somete cada producto Pedigree, estos dos lotes se enviaron a un proveedor externo para su destrucción. Posteriormente, Mars descubrió que el producto parece haber sido desviado fraudulentamente y vendido en el mercado de Estados Unidos”, señaló.

Confirman retiro masivo de producto de reconocida marca de comida para gatos que pondría en riesgo a su mascota

El organismo estadounidense manifestó que el producto retirado puede contener objetos extraños de metal y plástico, los cuales podrían afectar gravemente a las mascotas.

La alimentación y sus nutrientes es clave para evitar complicaciones de salud en los perros. Foto: Getty Images

“La posible presencia de estos objetos afilados en las latas podría representar un peligro para su perro. Los riesgos para la salud de los perros que ingieren objetos extraños afilados pueden variar desde asfixia hasta laceraciones u obstrucciones en el tracto gastrointestinal. Los consumidores que hayan alimentado a su perro con el producto retirado y estén preocupados deben consultar a su veterinario”, explicó.

Finalmente, la FDA afirmó que Mars Petcare está colaborando con las autoridades “para determinar cómo estos productos llegaron al mercado”. “Nos comprometemos a proteger a las mascotas y a ayudar a los consumidores a identificar y retirar los productos afectados. Hasta la fecha no hemos recibido ningún informe relacionado con enfermedades o lesiones en mascotas”, concluyó.

Lo que antes era un lujo, hoy es común para los perros y gatos: así ha cambiado su estilo de vida

Tres enfermedades comunes que puede provocar una mala alimentación en los perros

Desnutrición: Aunque hay quienes piensan que si un perro come mucho no va a padecer desnutrición, esta es una opinión errada, según los expertos. Una cantidad grande de comida que no está equilibrada lleva a una falta de nutrientes que deriva en ese padecimiento.

Obesidad: Cuando se produce un aporte de calorías muy superior a las que el perro utiliza durante su día, aparecen los problemas de sobrepeso y obesidad, razón por la cual es clave darles comida de calidad con alto contenido en proteínas y nutrientes, pero baja en carbohidratos y grasas no esenciales.

Pancreatitis: Esta es una afección muy grave que puede estar relacionada con una mala alimentación. Esta inflamación del páncreas provoca la fuga de enzimas digestivas, lo que hace que este órgano comience a autodigerirse, explica American Kennel Club. Existen formas agudas y crónicas, ambas relacionadas con una mala alimentación, y las dos son potencialmente mortales.