Mascotas perdidas tras el terremoto: así funciona la ‘app’ gratuita para ayudarlas a volver a casa

El fuerte terremoto registrado en Colombia el pasado 10 de agosto no solo dejó víctimas humanas, afectaciones materiales y generó preocupación entre cientos de familias, sino que también provocó que un importante número de perros y gatos se desorientaran y escaparan de sus hogares, por lo que muchos de ellos aún permanecen separados de sus cuidadores.

Así puede registrar gratis a su mascota para que Bomberos la busque en caso de un terremoto

Ante esta situación y con el propósito de ayudar a reunir a estos animales de compañía con sus familias humanas, surgió Rastrea Huellas, una plataforma digital y gratuita creada para ayudar a localizar mascotas extraviadas.

La iniciativa también busca apoyar a quienes encuentran animales en las calles, brindándoles una herramienta para identificar a sus posibles propietarios y favorecer su regreso a casa.

La puesta en marcha de esta herramienta se dio debido a la gran cantidad de publicaciones que aparecieron en redes sociales después del sismo, relacionadas con mascotas que se encuentran desaparecidas. Al estar los reportes distribuidos entre distintos grupos y perfiles, encontrar información sobre cada animal podía convertirse en una tarea más compleja para sus familias, mientras que si se unifica en la app, esto ayudará a facilitar esos procesos.

Así las cosas, lo que buscan los creadores de la plataforma es centralizar los casos en un mismo lugar y facilitar el contacto entre las personas que buscan a sus mascotas y ciudadanos, rescatistas, refugios y organizaciones de protección animal que cuenten con información sobre los animales extraviados.

Las mascotas rescatadas, tras el terremoto de 7.4, que han llenado de nostalgia a Colombia; muchas han durado horas bajo escombros

Según se dio a conocer, esta herramienta es gratuita y sin ánimo de lucro, pues nadie cobra por usarla ni por reportar a una mascota.

¿Cómo usar la plataforma?

Rastrea Huellas brinda la posibilidad de registrar tanto mascotas desaparecidas como animales encontrados, con el propósito de facilitar el contacto entre quienes buscan a sus perros o gatos y las personas que puedan tener información sobre ellos.

Muchas mascotas siguen perdidas después del terremoto. Foto: Aymer Andrés Álvarez

Así, los usuarios pueden publicar los datos de una mascota extraviada, mientras que quienes encuentren un animal perdido tienen la opción de reportarlo y ayudar al reencuentro con sus humanos.

Entre las principales características de la plataforma se encuentran:

Reportes rápidos: permite publicar casos de animales perdidos o encontrados, incluyendo fotografías, ubicación y datos de contacto.

permite publicar casos de animales perdidos o encontrados, incluyendo fotografías, ubicación y datos de contacto. Acceso gratuito: la herramienta puede ser utilizada por ciudadanos, rescatistas y refugios sin costo.

¿Cómo ayudar a las mascotas afectadas por el terremoto del 10 de agosto en Colombia?

Casos centralizados: reúne los reportes en un mismo espacio para facilitar la búsqueda y consulta de información.

reúne los reportes en un mismo espacio para facilitar la búsqueda y consulta de información. Red de apoyo: fomenta la colaboración entre ciudadanos y organizaciones dedicadas a la protección animal para compartir datos y ayudar en los reencuentros de estos animales de compañía.