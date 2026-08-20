Mascotas perdidas tras el terremoto: así funciona la ‘app’ gratuita para ayudarlas a volver a casa

El fuerte terremoto registrado en Colombia el pasado 10 de agosto no solo dejó víctimas humanas, afectaciones materiales y generó preocupación entre cientos de familias, sino que también provocó que un importante número de perros y gatos se desorientaran y escaparan de sus hogares, por lo que muchos de ellos aún permanecen separados de sus cuidadores.
Ante esta situación y con el propósito de ayudar a reunir a estos animales de compañía con sus familias humanas, surgió Rastrea Huellas, una plataforma digital y gratuita creada para ayudar a localizar mascotas extraviadas.
La iniciativa también busca apoyar a quienes encuentran animales en las calles, brindándoles una herramienta para identificar a sus posibles propietarios y favorecer su regreso a casa.
La puesta en marcha de esta herramienta se dio debido a la gran cantidad de publicaciones que aparecieron en redes sociales después del sismo, relacionadas con mascotas que se encuentran desaparecidas. Al estar los reportes distribuidos entre distintos grupos y perfiles, encontrar información sobre cada animal podía convertirse en una tarea más compleja para sus familias, mientras que si se unifica en la app, esto ayudará a facilitar esos procesos.
Así las cosas, lo que buscan los creadores de la plataforma es centralizar los casos en un mismo lugar y facilitar el contacto entre las personas que buscan a sus mascotas y ciudadanos, rescatistas, refugios y organizaciones de protección animal que cuenten con información sobre los animales extraviados.
Según se dio a conocer, esta herramienta es gratuita y sin ánimo de lucro, pues nadie cobra por usarla ni por reportar a una mascota.
¿Cómo usar la plataforma?
Rastrea Huellas brinda la posibilidad de registrar tanto mascotas desaparecidas como animales encontrados, con el propósito de facilitar el contacto entre quienes buscan a sus perros o gatos y las personas que puedan tener información sobre ellos.
Así, los usuarios pueden publicar los datos de una mascota extraviada, mientras que quienes encuentren un animal perdido tienen la opción de reportarlo y ayudar al reencuentro con sus humanos.
Entre las principales características de la plataforma se encuentran:
- Reportes rápidos: permite publicar casos de animales perdidos o encontrados, incluyendo fotografías, ubicación y datos de contacto.
- Acceso gratuito: la herramienta puede ser utilizada por ciudadanos, rescatistas y refugios sin costo.
- Casos centralizados: reúne los reportes en un mismo espacio para facilitar la búsqueda y consulta de información.
- Red de apoyo: fomenta la colaboración entre ciudadanos y organizaciones dedicadas a la protección animal para compartir datos y ayudar en los reencuentros de estos animales de compañía.