Entre lágrimas y fe rescatan con vida a un gato de los escombros en Colombia; reencuentro con su dueña, conquistó: “Un sueño”

Vicky Giraldo sonríe mientras sostiene a su gatito Polux en los exteriores del edificio en ruinas donde solía vivir en Cali. La esperanza vuelve para algunos damnificados del terremoto en Colombia que, como ella, han podido reencontrarse con sus mascotas.

Las mascotas rescatadas, tras el terremoto de 7.4, que han llenado de nostalgia a Colombia; muchas han durado horas bajo escombros

A tres días del sismo de magnitud 7,4 que azotó a varias ciudades del país, 273 personas han muerto y más de 3.800 resultaron heridas.

El tiempo se agota, pues el plazo de 72 horas consideradas decisivas para hallar supervivientes llega a su fin este jueves.

Mientras rescatistas aceleran la búsqueda de cientos de desaparecidos, algunos voluntarios se esfuerzan por encontrar vivos a los animales de compañía de quienes lo perdieron todo.

Según datos oficiales, más de 12.000 viviendas quedaron destruidas y miles de familias se encuentran sin hogar.

En Cali (suroeste), una de las ciudades más afectadas por el sismo y la tercera más grande de Colombia, el edificio residencial donde vivía Giraldo, una abogada de 56 años, luce destruido e inclinado.

El miércoles, un grupo de voluntarios encontró a Polux entre los escombros.

“Es un momento indescriptible”, dijo a la AFP, mientras besaba a su felino en la cabeza.

Ella tenía cuatro mascotas en su departamento, dos perros y dos gatos. Un can ya fue rescatado, pero uno de sus animales murió y otro continúa desaparecido, relató.

“Son días muy duros de pensar que no los vamos a poder rescatar, pero finalmente es un sueño hecho realidad, de verdad que sí”, agregó.

Giraldo sostiene a Polux con una sonrisa y al borde de las lágrimas, mientras abraza a los rescatistas voluntarios que lograron sacar al gato del edificio.

También en Cali, Andrea Paredes aún guarda la esperanza de encontrar con vida a un perro y a sus gatos, que quedaron encerrados en el baño cuando ocurrió el sismo.

Su esposo “alcanzó a coger a un perrito” antes de evacuar el edificio, relató. No sabe si el resto de sus mascotas están vivas.

El jueves, rescatistas fueron recibidos entre aplausos mientras sacaban en brazos a un perro de los escombros de otro edificio.

Visiblemente débil, recibió atención sobre una mesa donde veterinarios lo hidrataron antes de subirlo a una camilla.

¿Cómo ayudar a las mascotas afectadas por el terremoto del 10 de agosto en Colombia?

“Sabemos que las mascotas son como los hijos. En eso me he empecinado”, dijo el voluntario Nelson Vidales.

“Sé que hay mucha gente pensando en los humanos, pero debe llegar el momento en que las mascotas estén ahí representadas y buscándolas. Para eso estoy aquí”, agregó.

*Con información de AFP.