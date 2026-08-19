La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) anunció el despliegue de tecnología de monitoreo en la reserva forestal de los Cerros Orientales.

Inesperado avistamiento de zorro perrero en el norte de Bogotá revela el estado real de la fauna

Esta medida responde al avistamiento reciente de varios ejemplares de zorros en sectores residenciales de la localidad de Usaquén, al norte de la capital.

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Las autoridades ambientales realizaron inspecciones de campo para determinar si el acercamiento de la especie obedece a alteraciones en su hábitat natural.

Tras las verificaciones técnicas, la entidad descartó presiones por incendios forestales, deforestación, sequía u otras alteraciones de origen humano en la zona.

Habituación por inadecuada disposición de basuras

Las evaluaciones desarrolladas en conjunto con la Secretaría Distrital de Ambiente señalan que la presencia de estos mamíferos en áreas pobladas se incrementó desde el periodo de pandemia.

Esta situación se habría dado porque los animales salvajes buscan alimento en la basura, debido a que los residuos estarían siendo dispuestos en lugares indebidos.

Sobre esta interacción entre la ciudadanía y la fauna local, la directora técnica de Biodiversidad de la CAR, Magdala Iregui, explicó que “la presencia de zorros en sectores cercanos a la ciudad no debe interpretarse como una amenaza, sino como un llamado a fortalecer nuestra convivencia con la fauna silvestre”.

La vocera institucional enfatizó la importancia del ecosistema y puntualizó que “estos animales cumplen un papel fundamental en el equilibrio de los ecosistemas y su acercamiento a las zonas urbanas está relacionado con la disponibilidad de alimento por prácticas inadecuadas”.

Instalación de equipos y canales de reporte ciudadano

Como parte del plan de seguimiento, la autoridad ambiental dispondrá de cámaras trampa en corredores biológicos estratégicos. Las imágenes permitirán consolidar datos sobre los patrones de movilidad de los ejemplares entre el área protegida y el perímetro urbano.

En relación con los protocolos de manejo y la seguridad de las comunidades, la funcionaria Magdala Iregui indicó que, en caso de encontrar un ejemplar herido, atrapado o desorientado, la ciudadanía debe evitar manipularlo o intentar capturarlo y debe reportarlo de inmediato a las líneas oficiales.

Las autoridades recordaron que está disponible la línea de atención de fauna 316 524 4031 para notificar emergencias, al tiempo que reiteraron la necesidad de no alimentar a la especie y de respetar los horarios de recolección de residuos.