Inesperado avistamiento de zorro perrero en el norte de Bogotá revela el estado real de la fauna

Durante las últimas semanas, la entidad ha dado a conocer la presencia de diversas especies en distintos humedales o corredores verdes de la ciudad. Recientemente, compartió la imagen de un zorro perruno en la Reserva Distrital de Humedal Torca–Guaymaral.

A través de un sistema de monitoreo, la Secretaría captó los movimientos del carnívoro que describieron de tamaño medio y que tiene como nombre científico Cerdocyon thous.

Los expertos señalaron que esta especie consume pequeños vertebrados, insectos, frutos e incluso carroña, pero que es necesario el cuidado de los ciudadanos de estos espacios verdes para que esta especie pueda seguir su rol dentro del ecosistema.

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“Aunque es una especie adaptable a ambientes transformados, su permanencia depende de que exista cobertura vegetal y disponibilidad de alimento, condiciones que le permiten refugiarse. Este registro es importante porque, en un contexto urbano como el de Bogotá, la presencia de carnívoros silvestres indica que el ecosistema mantiene cierta complejidad ecológica”, explicó el organismo.

Este tipo de pastizales o humedales cumple funciones ambientales que contribuyen a la regulación hídrica, la conectividad ecológica y, sobre todo, la conservación de hábitats naturales en la capital.

De acuerdo con Sergio Solari Torres, investigador y docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Antioquia:

“Este mamífero omnívoro es un cánido, pero no es zorro ni es perro y es la única especie que en la actualidad queda del género Cerdocyon, un pariente de los lobos y los chacales”.

Sus hábitos son similares a los de los zorros pequeños, lo cual “tiene mucho que ver en los nombres que le dan en diferentes zonas de América”.

La Secretaría también dio a conocer un nuevo programa para conservar especies mesocarnívoras que habitan en las zonas verdes del norte de la capital.

Comadreja cola larga (Neogale frenata).

Zarigüeya andina (Didelphis pernigra).

Tigrillo lanudo (Leopardus tigrinus / L. pardinoides).

Coati de montaña (Nasuella olivacea).

“Estas especies son indicadoras clave de la salud de los ecosistemas de Bogotá. La Alcaldía Mayor de Bogotá avanza hacia una gestión más integral y científicamente fundamentada de la biodiversidad bogotana”, aseguró la entidad.

Secretaría de Ambiente capta a otro animal en el mismo humedal

El pasado 2 de abril del presente año, la Secretaría Distrital de Ambiente también captó por medio de cámaras-trampa al roedor herbívoro curí de Bogotá, en la Reserva Distrital del Humedal Torca-Guaymaral, lugar que hace parte de la estructura ecológica principal de Bogotá.

A través de un comunicado, la entidad dio a conocer que, por medio de varios dispositivos de grabación, registraron la actividad de este rodeor. Los sensores se activaron por el movimiento y pudieron recoger fotos y videos sin llegar a alterar el comportamiento del animal.

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Calificaron el hecho como un hallazgo “relevante”, pues aporta datos importantes para el registro y monitoreo de la fauna que habita en la ciudad.

De acuerdo con la Secretaría, el objetivo de la instalación de las cámaras en diversos puntos de la ciudad es generar información científica útil para la gestión ambiental, así como para identificar comportamientos, acciones y patrones en ecosistemas urbanos y periurbanos.