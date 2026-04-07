En la ciudad de Bogotá, dos perros de raza pug fueron rescatados, luego de ser revisados por médicos veterinarios. De acuerdo con lo indicado por la Alcaldía de Bogotá, estos dos caninos, presuntamente, iban a ser comercializados en el Portal Sur de TransMilenio.

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Este rescate se logró por medio de una articulación entre la Policía de Bogotá y el Bloque de Atención y Rescate (BAR), que hace parte del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal.

¡RESCATADOS‼️ Con nuestro equipo BAR en apoyo a Policía, rescatamos 2 cachorros Pug por su posible comercialización en el Portal Sur de @TransMilenio. Tras concepto desfavorable Policía aprehende los caninos, impone comparendo y nos entrega los cachorros para su tratamiento.🐶🐶 pic.twitter.com/8hqEYqOPmT — Protección Animal Bogotá (@AnimalesBOG) April 5, 2026

Luego de que los médicos veterinarios realizaran las inspecciones rutinarias de los caninos y se emitiera un concepto desfavorable, la Policía impuso el respectivo comparendo a la persona que los tenía. Posteriormente, estos animales fueron puestos a disposición de las autoridades para que recibieran atención y se les realizara el tratamiento necesario.

Es importante precisar que la venta de animales en espacio público es ilegal y puede poner en riesgo su integridad. Por ello, abstenerse de realizar este tipo de transacciones en la calle ayuda a frenar el maltrato animal al que pueden estar expuestos los animales destinados a la venta.

Animalistas en contra de la venta de mascotas

Los grupos animalistas están en contra de la venta de animales, ya que las personas o empresas dedicadas a esta actividad hacen preñar deliberadamente a las hembras con el único fin de obtener un beneficio económico, sin tener en cuenta los problemas de salud que esto puede generar, lo cual también puede ser considerado como maltrato.

Las personas pertenecientes a estos grupos indican que una alternativa para tener una mascota es la adopción, pues muchos animales se encuentran en fundaciones a la espera de un hogar que les brinde amor. Por ello, adoptar animales rescatados es una opción viable para quienes desean tener una mascota.

Venta de mascotas genera polémica.

Si, por el contrario, se desea una mascota de una raza en específico que no se encuentra en fundaciones o en las jornadas de adopción que periódicamente se realizan, lo recomendable es acudir a criaderos donde prime el bienestar animal sobre el beneficio económico.

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Es importante que, al momento de tomar la decisión de adoptar una mascota, se esté completamente seguro, ya que esto implica responsabilidades no solo económicas, sino también con el bienestar del animal.

Si alguien es testigo de algún caso de maltrato animal, puede comunicarse con las autoridades competentes, quienes serán las encargadas de realizar el proceso correspondiente para atender la situación.