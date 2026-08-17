Perros, familias y corredores se tomaron Bogotá: Carrera Ángel recaudó ayudas para proteger y rescatar animales

Una gran cantidad de personas y perros se dieron cita este domingo en el Parque Villas de Aranjuez para participar en la Carrera Ángel por los animales, una jornada deportiva y solidaria que reunió a familias, corredores y ciudadanos comprometidos con el respeto, el cuidado y el bienestar de perros y gatos.

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Inspirada en la historia de Ángel, un perrito cuyo caso sensibilizó al país e impulsó avances en una ley para la protección animal, la Carrera contó con tres modalidades: una caminata recreativa de 1 km donde las personas salieron junto a sus mascotas, y recorridos de 5 y 10 kilómetros.

Más que una competencia, este histórico encuentro convirtió cada paso en un mensaje de solidaridad, adopción responsable y rechazo al maltrato animal.

Así se vivió la Carrera Ángel en Bogotá. Foto: Cortesía.

“Hoy Bogotá demostró que cuando nos unimos alrededor de una causa noble podemos transformar vidas. Más de 2.000 personas corrieron no solo por una medalla, sino por los perritos que esperan atención, protección y una segunda oportunidad. Desde el Concejo seguiremos apoyando este tipo de iniciativas y promoviendo acciones que fortalezcan el bienestar animal y reconozcan la labor de quienes los cuidan y rescatan”, afirmó el concejal de Bogotá David Saavedra.

“Básicamente salvamos no cientos sino miles de vidas de animalitos porque todos los días estamos en territorio rescatando, esterilizando, entonces les agradecemos inmensamente por haber estado acá”, aseguró Vivian Nieto, organizadora de la Carrera Ángel.

Carrera Ángel en Bogotá. Foto: Cortesía

De acuerdo con los organizadores, la Fundación Animal Dejando Huella y la Asociación de Protección Mi Mejor Amigo, el 100% de los recursos obtenidos mediante las inscripciones será destinado a fundaciones dedicadas al rescate y la protección animal, para apoyar procesos de esterilización, atención veterinaria, alimentación, rehabilitación y búsqueda de hogares.

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Así mismo, se recibieron más de cuatro toneladas de ayudas para los damnificados y animales afectados por el terremoto en nuestro país que fue de magnitud 7,4, profundidad de 96 kilómetros y que tuvo como epicentro San José del Palmar, Chocó, según el Servicio Geológico Colombiano.

La masiva asistencia confirmó que Bogotá está dispuesta a correr, caminar y sumar esfuerzos por quienes no tienen voz.