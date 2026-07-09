¿Cuáles son las 10 razas de perros más populares en Colombia?

En Colombia, los perros han ganado un gran espacio en los hogares. Para muchas personas estos animales no solo brindan compañía, sino que también contribuyen al bienestar emocional, fomentan la actividad física y fortalecen los vínculos afectivos dentro de las familias.

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Los hay de todas las razas, tamaños y colores, pero lo más importante es que juegan un papel determinante para sus dueños y cuidadores, sin importar sus características físicas. Algunas de las razas que se han vuelto populares en el territorio nacional por su adaptabilidad y personalidad son las siguientes.

En Colombia hay varias razas de perros que se han vuelto muy populares. Foto: Getty Images

Golden Retriver: Esta raza es conocida por su gran temperamento y su habilidad para llevar a cabo diversas tareas, desde ser perros de terapia hasta compañeros de aventuras. Son amigables, cariñosos con los niños y que crean fuertes lazos con los miembros de la familia. Pastro Alemán: Estos perros se caracterizan por su inteligencia y versatilidad. Son muy valorados no solo como mascotas, sino también como perros de trabajo. Son ideales cuando se busca un perro noble y leal. Esta raza requiere entrenamiento y ejercicio regular. Labrador: Este animal se caracteriza por tener un temperamento amigable, inteligencia y adaptabilidad por lo que es una buena opción tanto para familias con niños como para personas solas. Es juguetón. Bulldog Francés: Esta raza ha ganado popularidad, especialmente en áreas urbanas. Su tamaño pequeño y su naturaleza sociable lo hacen ideal para vivir en apartamentos. Tiene un carácter cariñoso. Beagle: Es una raza de perro antigua, que se caracteriza por su inteligencia y a su gran sentido del olfato, según el portal Experto Animal. Son perros curiosos y amigables, lo que los hace ideales para hacer parte de una familia. Se caracterizan por ser juguetones. Border Collie: Esta es considerada una de las razas más inteligentes y enérgicas, lo que los convierte en excelentes perros de trabajo. Son muy valorados en la práctica de algunos deportes caninos. Boxer: Esta raza es apreciada en Colombia por su energía y lealtad. Se trata de perro juguetón, de fuerte personalidad. A pesar de ser una raza activa, suele sufrir de enfermedades cardíacas, cáncer y alergias. Husky Siberiano: Se le reconoce por su apariencia similar a la de un lobo y sus intensos ojos azules. Esta raza es enérgica, independiente y amigable. Aunque son originarios de climas fríos, se han adaptado bien en muchas áreas del país. Como mascotas necesitan actividad física regular, y son propensos a ciertas enfermedades, como las cataratas, la epilepsia y las deformaciones de la columna. Bernés de la Montaña. Esta raza, de gran tamaño, ha ganado popularidad en por su carácter afectuoso y protector. Aunque fue criado originalmente para trabajar en granjas, hoy habita en muchos hogares. Su apariencia imponente y su naturaleza protectora lo hacen ideal para aquellos que buscan un perro cariñoso y a la vez guardián. Shih Tzu: Este es un perro pequeño, pero encantador, que se adapta muy bien a la vida en apartamentos y es perfecto para familias que buscan un compañero cariñoso y juguetón.