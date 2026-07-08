Para Venezuela, un país que pasa por una emergencia humanitaria compleja y cuya crisis motivó la migración de millones de venezolanos, recuperarse de los terremotos es más difícil que para otros territorios.

Semanas después de la tragedia del 24 de junio, los escombros siguen en las calles de Caracas y La Guaira. Además, aún hay personas atrapadas entre las ruinas de los edificios; de estas, los ‘topos’, como se les dice a los rescatistas, han extraído a decenas de seres humanos, pero también de animales.

Empresas colombianas y senadora se articulan para llevar 6 toneladas de ayuda para perros y gatos de Venezuela

La fundación La Manada de Bethoven ha hecho público en sus redes sociales que necesita hogares temporales, alimento y recursos económicos para financiar los tratamientos médicos de las mascotas que quedaron en una grave condición de salud tras la emergencia.

Asimismo, Peluditos Venezuela, una organización con sede en Caracas que está alimentando mascotas en La Guaira, manifestó su necesidad de apoyo. “Si ellos han estado con nosotros siempre, no entiendo por qué los estamos dejando solos. Ahora es cuando los perros de La Guaira nos necesitan”, escribió su líder, Alejandra Orta.

Son tantos los perros y gatos que quedaron en la calle que los animalistas no pueden rescatarlos a todos; por esto, están llevando concentrado hasta esa zona costera para evitar que los animales mueran de hambre.

Por otra parte, la organización Mi Primer Rescate relató que cada día la buscan más de 200 personas en su punto de atención para conseguir alimento para sus mascotas. Ese concentrado lo reciben mediante donaciones en especie o lo compran con el dinero que les envían los ciudadanos de diferentes países que apoyan sus rescates.

Decenas de organizaciones animalistas están buscando fondos para poder seguir salvando a los animales víctimas de los terremotos. Otros nombres de organizaciones que están en terreno son Refugio Canino El Valle, Quiero Un Perro, Planeta Animal Rescue y Red de Apoyo Canino.

Sumado a esto, animalistas colombianos como Ruta Animal (de la senadora Andrea Padilla), Misión Kiara y Manejo Humanitario de Fauna Callejera viajaron a Venezuela para salvar las vidas en medio de esta emergencia.