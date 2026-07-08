¿Cuántos grados de calor puede soportar un perro? Lo que debe saber sobre los golpes de calor en las mascotas

Las altas temperaturas que se están dando en Europa hoy en día no solo representan un riesgo para las personas, pues los perros y otros animales de compañía también pueden sufrir graves consecuencias cuando permanecen expuestos al calor durante mucho tiempo, especialmente si no cuentan con sombra, agua o una adecuada ventilación.

¿Cómo refrescar a un perro durante una ola de calor?

Los expertos advierten que los golpes de calor son una emergencia veterinaria que requiere atención inmediata.

Aunque no existe una temperatura exacta que todos los perros puedan soportar, los especialistas coinciden en que el riesgo aumenta considerablemente cuando el ambiente supera los 30 grados centígrados, sobre todo si hay alta humedad o ejercicio intenso.

¿Cómo actuar con la mascota frente a una ola de calor? Foto: Los Angeles Times via Getty Imag

Factores como la edad, el peso, la raza y enfermedades previas también influyen en la capacidad del animal para regular su temperatura corporal.

Las razas de hocico corto, como los bulldog o los pug, suelen ser más vulnerables porque tienen mayores dificultades para disipar el calor mediante el jadeo.

Esto mismo pasa con los cachorros, perros mayores y mascotas con sobrepeso, que pueden descompensarse con mayor rapidez.

El calor extremo no solo afecta a las personas, también a las mascotas. Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Qué síntomas tiene un perro en una ola de calor?

Entre los principales síntomas de un golpe de calor aparecen los siguientes:

Jadeo excesivo.

Respiración acelerada.

Debilidad.

Salivación abundante.

Encías muy rojas.

Vómito.

Desorientación.

Pérdida del conocimiento.

Ante cualquiera de estas señales, la recomendación es llevar al animal a un lugar fresco, ofrecerle agua en pequeñas cantidades y humedecer su cuerpo con agua templada, evitando el uso de agua extremadamente fría.

Los especialistas insisten en que nunca debe dejarse a un perro dentro de un carro parqueado, aunque las ventanas permanezcan parcialmente abiertas. En pocos minutos, la temperatura del interior puede aumentar hasta niveles peligrosos y poner en riesgo la vida del animal.

Para prevenir este tipo de situaciones, aconsejan sacar a pasear a las mascotas durante las primeras horas de la mañana o al caer la tarde, garantizar acceso permanente a agua limpia y evitar superficies muy calientes que puedan quemar las almohadillas de sus patas.

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Si el perro no mejora rápidamente o si presenta signos graves, es muy importante ir cuanto antes al veterinario. El tratamiento oportuno puede hacer la diferencia y evitar complicaciones como daños en órganos vitales.

Con medidas sencillas y una mayor atención durante los días calurosos, los dueños de los animales pueden proteger a sus mascotas y reducir significativamente el riesgo de sufrir un golpe de calor, una condición que puede prevenirse con responsabilidad y cuidados diarios que sean adecuados.