Investigan a joven por lanzar un gato desde un barranco: el video causó indignación

Un nuevo caso de presunto maltrato animal ha causado indignación en redes sociales, luego de que se difundiera un video en el que se ve que un joven habría lanzado a un gato desde un barranco de aproximadamente 15 metros de altura.

Las imágenes causaron una ola de rechazo entre los internautas y organizaciones defensoras de los animales, que exigen una investigación para aclarar lo ocurrido y establecer las responsabilidades correspondientes.

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Según la información conocida hasta el momento, el hecho ocurrió porque el gato se habría comido un chicharrón.

En la grabación se observa cómo el gato es arrojado al vacío mientras el atacante lo llamaba “maldito”; también cuando varias personas presenciaban el desgarrador momento.

La difusión del video hizo que el caso se volviera viral rápidamente y despertara llamados para que las autoridades actúen con prontitud.

Las organizaciones animalistas instan a denunciar oportunamente los hechos de violencia contra los animales. Foto: Internet

Luego de conocer todo el material del video, organizaciones animalistas manifestaron su preocupación por el estado del gato y reiteraron la importancia de denunciar cualquier acto de violencia contra los animales.

Además, recordaron que este tipo de conductas puede tener consecuencias legales, ya que la legislación colombiana contempla sanciones para quienes incurran en hechos de maltrato animal.

Las autoridades competentes iniciaron las verificaciones correspondientes con el propósito de identificar a las personas involucradas y determinar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos. Mientras avanza el proceso, diferentes organizaciones han solicitado que el caso no quede en la impunidad y que se garantice la protección del animal afectado.

Indignación por un nuevo caso de presunto maltrato animal. Un pequeño gato habría sido lanzado a un abismo de más de 20 metros por un joven, al parecer menor de edad.👇 pic.twitter.com/XdYHIbOgga — Teleantioquia (@Teleantioquia) July 8, 2026

Este momento también puso a hablar de nuevo a las personas acerca de la necesidad de fortalecer la educación en bienestar animal y promover el respeto por todas las especies desde edades tempranas.

Expertos consideran que la sensibilización ciudadana resulta fundamental para prevenir situaciones de violencia y fomentar una convivencia responsable con los animales.

Defensores de los derechos de los animales insistieron en que cualquier ciudadano que presencie un caso similar debe guardar toda la información disponible y ponerla en conocimiento de las autoridades competentes, evitando difundir contenido que pueda revictimizar al animal o entorpecer las investigaciones.

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Mientras continúa el proceso para esclarecer lo que ocurrió, miles de usuarios se mantienen atentos al caso y esperan que las investigaciones permitan establecer responsabilidades.

Con esta situación, que muchos lamentan en redes sociales, se reitera la importancia de denunciar el maltrato animal y de aplicar las normas vigentes para proteger a las mascotas y sancionar a quienes atenten contra su bienestar, enviando además un mensaje claro sobre el respeto que merecen todos los seres vivos.