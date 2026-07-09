¿Tiene perro? Así puede fortalecer su sistema inmunológico y prevenirle enfermedades

Cada día más hogares tienen perros que se han convertido en parte de la familia. Estos animales brindan cariño, compañía, lealtad y un vínculo emocional que puede influir positivamente en el bienestar de sus dueños.

Las cinco enfermedades más comunes que puede provocar una mala alimentación en los perros

Sin embargo, es importante tener claro que de los cuidados que se les brinden, dependerán su salud y su logevidad. Por ejemplo, uno de los aspectos clave es fortalecer su sistema inmunológico para ayudar a su organismo a defenderse de virus, bacterias, parásitos y otros agentes que pueden afectar su condición.

Un sistema inmune fuerte contribuye a reducir el riesgo de enfermedades, favorece una mejor recuperación frente a infecciones y permite que el animal mantenga una buena calidad de vida en todas las etapas de su desarrollo.

Para mantenerlo saludable es importante proporcionar una alimentación equilibrada, cumplir con el esquema de vacunación y desparasitación, garantizar actividad física regular, ofrecer un entorno libre de estrés y realizar controles veterinarios periódicos, entre otras recomendaciones.

El ejercicio y la actividad física es clave para fortalecer el sistema inmune de los perros. Foto: Getty Images

Alimentación adecuada

La alimentación es un factor determinante para la salud del perro y para un adecuado funcionamiento del sistema inmunológico. Los expertos aseguran que si las células de defensa o glóbulos blancos no cuentan con los nutrientes que necesitan, no podrán ejercer su acción de forma efectiva.

El sitio web Experto Animal indica que lo que disminuye la respuesta inmunológica no es tan solo un déficit nutricional sino también la ingesta de sustancias tóxicas o de mala calidad.

¿Cuáles son las 10 razas de perros más populares en Colombia?

Ejercicio físico

Los especialistas aseguran que un perro necesita ejercitarse diariamente y uno de los motivos más importantes es que la actividad física le ayuda a gestionar el estrés, el cual disminuye directamente la actividad del sistema inmunológico.

Esto se debe a que el organismo del perro libera diversas hormonas, las cuales ocupan los receptores de los glóbulos blancos e impiden que los mismos puedan reconocer y afrontar un agente patógeno. Los paseos diarios y el ejercicio deben ser uno de los principales cuidados con estos animales de compañía.

Para evitar virus y bacterias en los canes es importante mantener su entorno limpio. Foto: Getty Images

Higiene y entorno limpio

Mantener un entorno limpio es otra manera de proteger el sistema inmunitario de los canes, según el portal Tienda Animal. Es clave asegurarse que su espacio de descanso esté siempre limpio y libre de parásitos, por lo que es recomendable lavar sus cobijas y juguetes con regularidad, y mantener su comedero y bebedero limpios. También es importante peinarlos para retirar el sub pelo y la suciedad, y bañarlos cuando sea necesario para mantener su piel y su pelaje en buenas condiciones.

Suplementos naturales

Los expertos aseguran que en ocasiones una dieta completa no es suficiente para darle al animal todo lo que necesita, por lo que se le spueden suministrar productos especialmente formulados para reforzar el sistema inmune.