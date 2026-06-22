¿Su perro podría ser rey? Así funciona el primer reinado canino de las Fiestas de San Pedro

Las tradicionales Fiestas de San Pedro sumarán en la edición de este año una actividad exclusiva para los amantes de los animales. En Ibagué se llevará a cabo el primer Reinado Canino de Bienestar Animal, un evento que busca convertir a los perros en protagonistas de la celebración mientras promueve la tenencia responsable y el respeto por estas mascotas.

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La iniciativa hace parte del Festival de Bienestar Animal, una programación especial organizada por el Centro de Atención y Potección Animal (CAPA), entidad dedicada al rescate y cuidado de animales en situación de abandono, maltrato o vulnerabilidad.

El certamen se hará este 22 de junio desde las 9:00 a. m. y estará abierto a la participación de mascotas que cumplan con los requisitos establecidos por los organizadores.

De acuerdo con la convocatoria, podrán participar perros mayores de un año que tengan completo su esquema de vacunación y que hayan sido inscritos previamente a través de los canales oficiales de CAPA.

La organización explicó que la selección comenzó con el envío de fotografías de los animales aspirantes. Luego de esto, las imágenes fueron publicadas y los cinco perros y las cinco perras que lograron la mayor cantidad de interacciones avanzaron a la gran final.

Sin embargo, el concurso no estará enfocado únicamente en la apariencia de los participantes. Los jueces tendrán en cuenta aspectos relacionados con el bienestar animal y las condiciones en las que viven las mascotas.

Uno de los criterios principales será el cumplimiento de las conocidas “cinco libertades”, un estándar internacional que contempla alimentación adecuada, ausencia de dolor o enfermedades, comodidad, reducción del estrés y la posibilidad de expresar comportamientos naturales.

Además, durante la evaluación también se revisarán elementos como los accesorios utilizados, las carrozas, las barras de apoyo y las respuestas que entreguen los propietarios sobre el cuidado de sus animales.

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La intención, de acuerdo con CAPA, es aprovechar el espacio para generar conciencia sobre la importancia de brindar condiciones dignas a los perros de compañía.

El Festival de Bienestar Animal se desarrollará Animal se desarrollará durante los días 22 y 23 de junio en la plazoleta Darío Echandía de Ibagué. La agenda incluirá jornadas de adopción, actividades pedagógicas y espacios familaires enfocados en fortalecer el vínculo entre las personas y sus mascotas, promoviendo además una cultura de protección animal en la ciudad.