Abandonaron a Hope con una desgarradora nota de disculpa, pero omitieron el dato más importante para su rescate

La organización de protección animal Dundalk Dog Rescue reportó el abandono de un perro en las inmediaciones de sus instalaciones en Dundalk, Irlanda. El animal, identificado posteriormente con el nombre de Hope, fue dejado atado en las puertas del centro en horas de la mañana, junto a un recipiente con comida y una nota sin firma.

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A través de un comunicado oficial, la fundación Dundalk Dog Rescue detalló que sus cámaras de seguridad registraron el hecho a las 5:45 de la mañana. La entidad aclaró que el propósito de difundir el caso no es emitir juicios sobre la situación particular del antiguo dueño, sino recordar los canales correctos para procesar estas entregas.

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Ante los hechos, la directiva de la fundación hizo énfasis en que existen mecanismos legales y seguros para solicitar asistencia cuando los propietarios no pueden mantener a sus mascotas. Según la normativa de la organización, el proceso oficial incluye el diligenciamiento de un formulario de solicitud, la firma de entrega y la transferencia legal de la propiedad del animal.

Las restricciones que impone la legislación sobre el abandono de animales

El abandono directo en las instalaciones genera complicaciones jurídicas inmediatas para los centros de rescate. La dirección de Dundalk Dog Rescue explicó que, al no contar con un documento firmado por el dueño original, la fundación no puede asumir la propiedad legal del can de forma automática.

La legislación de ese país establece que los animales hallados en condiciones de desamparo deben ingresar primero al sistema oficial de perreras públicas. Las leyes locales exigen que se sigan estos pasos específicos para garantizar la protección del animal, del dueño anterior y de las entidades benéficas involucradas.

Los voceros de la organización Dundalk Dog Rescue puntualizaron que el abandono en la vía pública pone en riesgo la integridad física de las mascotas. De igual manera, reiteraron que disponen de canales de atención y correos electrónicos para orientar a los ciudadanos que requieran dar en adopción a un animal de forma segura.

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Después de agotar las opciones de encargarlo a un familiar o amigo cercano, lo más prudente es buscar una fundación de acogida que, a su consideración, sea la indicada para tomar esa decisión.