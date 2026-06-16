Maximus, el gato que predice los marcadores del Mundial 2026: los resultados para este martes

A través de las redes sociales se difundieron las grabaciones de un gato que realiza proyecciones sobre los resultados de la Copa Mundial de la Fifa 2026. El torneo de fútbol se desarrolla de manera conjunta en los estadios de México, Estados Unidos y Canadá.

🔴 Calendario y fixture de la Copa Mundial de la FIFA 2026

El animal, llamado Maximus, pertenece al primer ministro de Bélgica, Bart De Wever, quien registra las predicciones de su mascota en un campo a escala. La metodología consiste en disponer tres recipientes de alimento: dos en los extremos con las banderas de los equipos y uno central que representa el empate.

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En su primer ejercicio, el felino seleccionó el contenedor de la selección de México sobre el de Sudáfrica. Para su segunda intervención, el animal consumió el alimento del plato asignado a la República Checa, en un compromiso donde la victoria final correspondió a Corea del Sur.

Comparaciones con registros de torneos anteriores

El propietario del felino manifestó mediante una publicación digital su intención de mantener este procedimiento durante todos los compromisos del campeonato. Esta dinámica recuerda la actividad registrada hace 16 años por el pulpo Paul durante la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010.

En las previsiones correspondientes a este martes 16 de junio, el felino proyectó un empate entre los equipos de Francia y Senegal para el inicio de la jornada. El resultado oficial de las acciones en la cancha determinó un error en su previsión, tras la victoria del conjunto francés por 3-1.

Pronósticos para el cierre de la fecha del martes

Para el segundo compromiso de la fecha, el animal seleccionó el plato del equipo de Noruega, escuadra que se enfrenta a la delegación de Irak. Este seleccionado europeo cuenta en su nómina con futbolistas asentados en las ligas principales del continente, lo que coincide con las proyecciones de los analistas.

En el partido que enfrenta a las selecciones de Argentina y Argelia, la elección del felino se inclinó hacia el contenedor de la delegación africana. Este movimiento señala una eventual derrota en el debut para el vigente equipo campeón del mundo, que inicia la defensa de su título en la sede de Kansas City.

Finalmente, el último compromiso del calendario de este martes reúne a los equipos de Austria y Jordania. En este caso específico, el animal consumió el alimento del recipiente correspondiente a la escuadra europea, completando así el ciclo de proyecciones para los partidos programados en la jornada.