Indignante: Hombre abandonó a tres perritos en pleno centro histórico de Rionegro, Antioquia; quedó en video

A través de redes sociales se compartió un video que registra el momento en que un individuo abandona a tres perros en el sector céntrico del municipio de Rionegro, Antioquia.

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Ante la viralización de los hechos, SEMANA conoció que la alcaldía municipal y el Centro Integral de Bienestar Animal (CEIBA) iniciaron las acciones pertinentes para atender a los animales y dar con el paradero del responsable.

El Centro emitió un pronunciamiento oficial bajo la premisa de que en el municipio “toda vida se respeta”, enfatizando una política de cero tolerancia frente al abandono de animales de compañía.

Según el reporte de la entidad, los tres caninos quedaron expuestos a condiciones climáticas adversas y a la falta de alimento durante la noche en el centro histórico.

“Este tipo de hechos no solo son reprochables, sino que van en contravía de los principios que nos definen como la Ciudad del Bienestar”, aclaró la institución.

Marco legal y sanciones

La entidad recordó que las acciones de maltrato y abandono cuentan con el respaldo de la Ley Ángel, normativa que permite actuar con determinación jurídica contra quienes pongan en riesgo la integridad animal.

“Quien maltrate, abandone o ponga en riesgo a un animal, enfrentará las sanciones correspondientes”, señaló el CEIBA.

Por su parte, la Alcaldía de Rionegro informó que el caso ya fue remitido a las autoridades competentes.

“Actualmente, se adelanta un proceso de investigación” para la identificación formal del ciudadano que aparece en el video, con el fin de aplicar las multas o sanciones establecidas en la legislación vigente.

Debido proceso y seguimiento institucional

La Administración Municipal explicó que, aunque existe un clamor ciudadano por justicia inmediata, los procedimientos están sujetos a tiempos legales que garantizan la validez de las acciones.

En este sentido, aclararon que, por normativas legales y para asegurar el debido proceso, no es posible “divulgar la identidad o el rostro de una persona sin una determinación oficial por parte de las autoridades”.

Desde el gobierno local se realiza un seguimiento técnico a este expediente, fortaleciendo no solo la ruta de denuncia penal, sino los programas de sensibilización y protección en el municipio.

La Alcaldía concluyó su intervención ratificando el compromiso con el respeto a la vida y el trabajo conjunto con el CEIBA para asegurar que los tres perros rescatados reciban la atención médica y el albergue necesario mientras se resuelve su situación jurídica y administrativa.