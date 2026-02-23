4Patas

Don Jediondo y su noble gesto con una perrita abandonada en Bosa: ¿se la llevará a Sutamarchán?

El humorista Don Jediondo conmovió a sus seguidores tras rescatar a Kiara, una perrita abandonada en Bosa.

Valentina Rueda Rodríguez

23 de febrero de 2026, 5:15 p. m.
La historia de Kiara en el sur de Bogotá
La historia de Kiara en el sur de Bogotá Foto: x

El reconocido humorista colombiano Pedro Antonio González, ampliamente conocido por su personaje ‘Don Jediondo’, ha vuelto a ser tendencia en plataformas digitales tras documentar su encuentro con una canina en condición de abandono en la localidad de Bosa, al sur de Bogotá. El comediante, quien se encontraba en el sector de La Palestina, compartió el hallazgo de Kiara, una perrita que ha permanecido bajo el cuidado temporal de la comunidad y el personal de seguridad local.

El hallazgo en el Polideportivo La Palestina

De acuerdo con el material audiovisual publicado por el humorista en sus redes sociales, el encuentro tuvo lugar en las instalaciones del Coliseo y Polideportivo La Palestina. Según el testimonio de una vigilante del sector citado por el comediante, la canina fue encontrada deambulando sola por el parque. Al notar que el animal no se retiró tras el cierre de las instalaciones, la administración del lugar decidió brindarle refugio temporal, evitando entregarla a personas que no garantizaran su bienestar.

González describió a Kiara como un animal de carácter “noble y cariñoso”. Durante la grabación, el humorista interactuó con sus seguidores planteando la posibilidad de adoptarla formalmente: “¿Será que se va para Sutamarchán? ¿La adoptamos sí o no?”, consultó el boyacense, haciendo referencia a su municipio de origen y centro de sus actividades comerciales.

Antecedentes: El rescate de ‘Ocaña’ en 2024

Este episodio no es un hecho aislado en la trayectoria reciente del humorista. Según registros periodísticos y declaraciones previas del propio González, en 2024 protagonizó una historia similar en el departamento de Norte de Santander. Durante una visita a la ciudad de Ocaña, el comediante rescató a una cachorra que presentaba un cuadro crítico de desnutrición, problemas dermatológicos y parásitos.

En aquella ocasión, el proceso de rescate incluyó el traslado aéreo de la canina hacia Bogotá, donde recibió atención veterinaria especializada. La mascota, bautizada como ‘Ocaña’ en honor a su procedencia, fue adoptada permanentemente por el humorista y actualmente reside con él. Este antecedente aporta veracidad a la intención actual de González de brindarle un hogar a Kiara, consolidando su imagen como un promotor activo del bienestar animal en el país.

El impacto en la comunidad digital

La publicación ha generado una respuesta masiva en redes sociales, donde usuarios y organizaciones defensoras de los animales han destacado la visibilidad que una figura pública de su talla otorga a la problemática de los animales de calle en la capital. Este tipo de acciones por parte de celebridades suelen incentivar la adopción responsable en zonas periféricas de la ciudad.

Hasta el momento, no se ha emitido una confirmación oficial sobre si los trámites de adopción de Kiara ya se han formalizado o si la canina será trasladada a las propiedades del humorista en Boyacá. Se espera que en las próximas horas González actualice el estado de la situación a través de sus canales oficiales.

