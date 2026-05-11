El Juzgado 42 Municipal con Función de Control de Garantías determinó que el concejal de Medellín Andrés Felipe Rodríguez, conocido como ‘el Gury’, tendrá que retractarse por comentarios en contra del exsecretario de Gobierno de la ciudad, Esteban Restrepo.

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La decisión judicial ordenó a Rodríguez que en 48 horas horas hábiles tras la notificación, elimine la publicación del 21 de abril de 2026 en la que calificó a Restrepo de “rata” y dijo que era “uno de los capos” de las “bacrim del pinturismo”.

“Asimismo, dentro del mismo término, deberá publicar en dicha cuenta un mensaje de rectificación y disculpas públicas en el que aclare que no existe decisión judicial que vincule al accionante con organización criminal alguna y reconozca que las expresiones utilizadas afectaron sus derechos fundamentales al buen nombre, a la honra, a la dignidad humana y a la presunción de inocencia”, determinó el juzgado.

Andrés 'el Gury' Rodríguez, concejal de Medellín. Foto: Concejo de Medellín

Esteban Restrepo celebró la decisión. “Le acabo de ganar tutela al concejal de Medellín alias ‘El Gury’ por mentiroso y hostigador. Le tocará retractarse, pedir disculpas públicas y eliminar la publicación que hizo contra mi buen nombre y mi honra, en un plazo de 48 horas. En la Procuraduría también avanza su proceso disciplinario. Invito a quienes han sido víctimas de este sujeto a que inicien procesos de inmediato contra él”, dijo.

El exsecretario de Gobierno de Medellín había presentado esta acción judicial considerando que esas manifestaciones lesionaron sus derechos fundamentales “a la honra, al buen nombre, a la dignidad humana, a la presunción de inocencia y a la rectificación en condiciones de equidad”, pues considera que se atribuyeron a la comisión de delitos sin que haya una investigación o sentencia judicial en su contra.

“Indica, además, que previamente solicitó al accionado la retractación y rectificación de dichas expresiones, sin obtener una respuesta favorable”, solicitaron desde la defensa de Restrepo.

En ese sentido, habían buscado “el amparo constitucional” para que se ordenara la eliminación de las publicaciones, la retractación pública y la abstención de realizar nuevos señalamientos similares.

Esteban Restrepo, exsecretario de Gobierno de Medellín. Foto: Cortesía

Por su parte, ‘el Gury’ había argumentado que el calificativo “rata” corresponde a una apreciación personal, mientras que la referencia de “bracim del pinturismo” fue formulada mediante una pregunta, sin realizar una afirmación categórica sobre la comisión de conductas delictivas.

“También indicó que la solicitud de retractación fue radicada el 22 de abril de 2026 y que la acción de tutela se presentó al día siguiente, sin que hubiera transcurrido el término legal para responder dicha petición. Adicionalmente, señaló que las expresiones cuestionadas constituyen opiniones políticas sobre asuntos de interés público y, por tanto, se encuentran amparadas por la libertad de expresión”, se lee en el documento de la decisión judicial.