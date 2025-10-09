Suscribirse

Procuraduría abre investigación contra concejal Andrés ‘El Gury’ Rodríguez tras su aparición con un bate en marcha pro-Palestina en Medellín

La denuncia indagada por el organismo asegura que el funcionario habría amenazado a los manifestantes.

Redacción Semana
10 de octubre de 2025, 12:05 a. m.
El concejal Andrés Rodríguez dice que su salida con un bate para confrontar a violentos en Medellín no fue "una confrontación política, fue un acto de protección".
La aparición del concejal de Medellín ,Andrés ‘el Gury’ Rodríguez, con un bate, en medio de una manifestación pro-Palestina en Medellín, ya tuvo sus primeras consecuencias.

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria en su contra por esos hechos ocurridos la noche del martes 7 de octubre en el sector de El Poblado, en la capital antioqueña.

Según la Procuraduría, una denuncia publicada en redes sociales deja ver que "el cabildante habría amenazado a manifestantes utilizando un bate de béisbol, incitando agresivamente a la ciudadanía a la confrontación".

“La actuación del ente de control busca esclarecer si estas conductas constituyen faltas disciplinarias, dada la responsabilidad y el comportamiento ejemplar esperado de los servidores públicos elegidos por voto popular", dijo el organismo.

Tras el escándalo nacional por esta actuación, Rodríguez aseguró en sus redes: “En ese momento actué como ciudadano, defendiendo a quienes estaban en peligro y evitando una tragedia”.

Además, dijo: “No fue una confrontación política, fue un acto de protección. Medellín no puede quedar en manos de los violentos. Aquí hay ciudadanos dispuestos a dar la cara y a defender su ciudad con valor y amor por ella”.

Por su parte, el también concejal José Luis Marín, conocido como ‘Aquínoticias’, y quien hizo parte de la movilización, dijo que “nosotros los servidores públicos no somos manifestantes comunes y corrientes, tengo unas responsabilidades públicas, no puedo ir a una marcha uribista con un bate a instigar a los manifestantes”.

En la movilización, denunciaron desde la Alcaldía de Medellín, hubo paredes grafiteadas y ataques de algunos encapuchados a la Fuerza Pública y a los gestores de convivencia de la Alcaldía de Medellín.

“¿Dónde están los derechos humanos de los 10 funcionarios de la Alcaldía que resultaron heridos por unos pocos violentos que utilizaban como excusa el conflicto de Gaza, para reclamar paz, pero acá generan violencia? ¿Dónde están? Los derechos humanos son para todos. Incluidos los funcionarios y también los integrantes de nuestra fuerza pública”, escribió en X el alcalde, Federico Gutiérrez.

Además, desde el sector de los manifestantes dijeron que algunos gestores de convivencia de la Alcaldía de Medellín golpearon a personas que se identifican como defensores de derechos humanos.

Sin embargo, dos de los cruces más álgidos sucedieron cuando un grupo de encapuchados pintó la fachada de un McDonald’s, ubicado en El Poblado, en el cual había personas con niños comiendo y disfrutando de los juegos del lugar, y el concejal de Medellín Andrés ‘el Gury’ Rodríguez apareció en la movilización, armado con un bate increpando a algunas personas.

El concejal Andrés Rodríguez dice que su salida con un bate para confrontar a violentos en Medellín no fue "una confrontación política, fue un acto de protección".

