Contraloría de Bogotá abre procesos por presunto detrimento superior a los 313.000 millones de pesos.

La Contraloría de Bogotá abrió un proceso de posible responsabilidad fiscal tras varios hallazgos luego de una investigación que adelantó sobre un proyecto que involucra a Enel Colomba.

La Contraloría de Bogotá anunció medidas por posible detrimento patrimonial en mega proyecto energético. Foto: Contraloría de Bogotá

Tras las pesquisas adelantadas, la Contraloría determinó que presuntamente hay un detrimento patrimonial superior a los 313 mil millones de pesos.

“La Contraloría de Bogotá, como resultado de una indagación preliminar, abrió proceso de responsabilidad fiscal por un presunto detrimento patrimonial de $313.276 millones, relacionado con el proyecto eólico Windpeshi, ubicado en el departamento de La Guajira”, indicó el ente de control.

Por presunto daño patrimonial la Contraloría abrió un proceso de responsabilidad fiscal. Foto: Getty Images/iStockphoto

Agregó la Contraloría que: “evidenció que el proyecto no avanzó conforme a lo previsto y que, pese a la ejecución de recursos, no se lograron resultados acordes con lo planeado”.

“A marzo de 2022, el avance era del 29,6 %, por debajo del 33,7 % esperado, lo que refleja que las obras no progresaron al ritmo programado”, señaló la Contraloría.

Sobre las posibles anomalías encontradas en la auditoría dijo la Contraloría que: “se identificaron retrasos en los licenciamientos que afectaron la ejecución del proyecto y generaron mayores costos. El proyecto fue suspendido de manera indefinida en mayo de 2023, sin haber entrado en operación”.

Los retrasos habrían impactado negativamente el desarrollo del proyecto, añadió la Contraloría. “Para ese momento, solo se habían construido siete de las 41 cimentaciones previstas y no se encontraban instalados los aerogeneradores necesarios para su funcionamiento”.

Juan Camilo Zuluaga Morillo, Contralor de Bogotá. Foto: Contraloría General de la República

“Para la fecha de los hechos analizados, los equipos adquiridos no habían sido puestos en operación dentro del proyecto Windpeshi, es decir, no se había materializado la finalidad prevista con la inversión efectuada”, agregó.

“Estamos frente a un caso en el que se comprometieron recursos importantes sin que el proyecto cumpliera, hasta el momento, el propósito para el cual fue concebido. Con este proceso fiscal buscamos establecer claramente lo ocurrido y las responsabilidades a que haya lugar”, señaló el contralor de Bogotá, Juan Camilo Zuluaga Morillo.