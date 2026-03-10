Confidenciales

Contraloría Distrital intensificó proceso de seguimiento sobre las obras del metro de Bogotá

Durante el recorrido, la delegación visitó el Patio Taller El Corzo, ubicado en la localidad de Bosa, así como la estación Gibraltar, puntos clave dentro de la infraestructura del sistema férreo que ya tiene un avance del 72 %.

Redacción Semana
10 de marzo de 2026, 3:43 p. m.
Vista de la Contraloría al metro de Bogotá
Vista de la Contraloría al metro de Bogotá Foto: Contraloría

La Contraloría de Bogotá anunció que reforzará el seguimiento a la construcción de la primera línea del metro, considerada la obra de infraestructura más grande que actualmente se ejecuta en la capital. Según informó el organismo, el proyecto alcanza un avance físico superior al 72 por ciento y registra pagos acumulados por $5,4 billones destinados a su desarrollo.

Carlos Fernando Galán mostró cómo se ven los primeros 8 kilómetros del viaducto del Metro de Bogotá: la Línea 1 llegó al 73,75 %
Personería verificó avance de las obras del metro de Bogotá.
Personería verificó avance de las obras del metro de Bogotá. Foto: Personería de Bogotá

El nuevo contralor distrital, Juan Camilo Zuluaga Morillo, encabezó una visita de inspección a varios frentes de obra con el fin de revisar en terreno el progreso del proyecto y verificar la correcta utilización de los recursos públicos invertidos en esta iniciativa estratégica para la movilidad de la ciudad.

Durante el recorrido, la delegación visitó el Patio Taller El Corzo, ubicado en la localidad de Bosa, así como la estación Gibraltar, puntos clave dentro de la infraestructura del sistema férreo. En estos espacios se revisaron aspectos técnicos y constructivos relacionados con el avance del proyecto.

Personería verificó avance de las obras del metro de Bogotá.
Personería verificó avance de las obras del metro de Bogotá. Foto: Personería de Bogotá

De acuerdo con la Empresa Metro de Bogotá, la primera línea tendrá una extensión de 23,9 kilómetros y conectará el sur de la ciudad, desde Bosa, con la calle 72. El trazado contempla 16 estaciones, de las cuales 10 estarán integradas con el sistema TransMilenio, lo que permitirá mejorar la conexión entre diferentes zonas de la capital.

La Contraloría indicó que en el segundo semestre de 2026 iniciará una auditoría al proyecto y mantendrá el seguimiento técnico, financiero y contractual con el objetivo de garantizar la correcta ejecución de los recursos públicos destinados a esta obra.