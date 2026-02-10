Una solicitud formal dirigida a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, abrió un nuevo capítulo en el caso de Ricardo Roa, quien está al frente de la presidencia de Ecopetrol.

El concejal y presidente del cabildo de Medellín, Alejandro de Bedout, pidió que, ante la posibilidad de una imputación de cargos, se solicite ante el juez la suspensión inmediata del directivo mientras avanzan las actuaciones judiciales.

En el documento, el cabildante plantea que la continuidad del presidente de la compañía en medio de investigaciones por presuntos delitos como tráfico de influencias y violación de topes electorales podría afectar la transparencia del proceso penal y la credibilidad institucional.

A su juicio, mantener en el cargo a un funcionario bajo cuestionamientos judiciales implica riesgos para el manejo de información, los sistemas de contratación y la relación con subordinados que eventualmente podrían ser testigos.

La petición también introduce un argumento de impacto económico. Según el concejal, la incertidumbre jurídica alrededor de la dirección de Ecopetrol podría tener efectos sobre la confianza de inversionistas, el comportamiento de los mercados y la estabilidad financiera del país, en un contexto en el que la empresa cumple un papel estratégico para la economía y la seguridad energética.

El documento sustenta la solicitud en principios constitucionales como la moralidad administrativa, la buena fe y el deber del Estado de investigar conductas que revistan carácter delictivo.

Desde esa perspectiva, el concejal sostiene que la suspensión del cargo no debería interpretarse como una sanción anticipada, sino como una medida preventiva orientada a garantizar la independencia de la investigación y la protección del interés público.

La controversia se suma a las tensiones políticas y jurídicas alrededor de la principal empresa petrolera del país, cuyo liderazgo se convirtió en un punto de disputa entre sectores que defienden la estabilidad institucional y quienes consideran que la permanencia del directivo bajo investigación profundiza la desconfianza en las instituciones.