“Se mantiene incólume la presunción de inocencia”: Defensa del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, reacciona a la doble imputación de cargos

La Fiscalía General lo vinculó formalmente a un proceso por la compra de un lujoso apartamento y la vulneración de los topes en la campaña Petro Presidente.

Redacción Semana
9 de febrero de 2026, 4:57 p. m.
El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán fue citado a audiencia de imputación de cargos.
Pocas horas después de que la Fiscalía General anunciará una doble imputación de cargos en contra del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, su defensa publicó un comunicado aseverando que todavía no han sido notificados.

El abogado Juan David León Quiroga reseñó que no han sido contactados por el ente investigador para informarles sobre una citación por los hechos relacionados con las violaciones a los topes en la campaña Petro Presidente 2022 y la compra del apartamento 901, en el norte de Bogotá.

“Únicamente se entenderá surtida una notificación cuando esta se realice a través de los canales institucionales establecidos para tal efecto”, aseveró el jurista.

Frente a los hechos materia de invesitigación el abogado indicó que cuentan con todos los elementos para demostrar su inocencia en un proceos penal.

“Se mantiene incólume la presunción de inocencia del ingeniero Ricardo Roa, quien deberá contar con todas las garantías procesales necesarias para ejercer plenamente su derecho de defensa y controvertir las imputaciones que eventualmente formule el ente acusador”, agregó.

Frente a los hechos mencionados, la defensa del presidente de Ecopetrol indicó que cuentan con evidencias técnicas y documentales para demontar los señalamientos del ente investigador.

“Desde el momento en que la defensa del ingeniero Ricardo Roa tuvo conocimiento de la apertura de las investigaciones, se han recolectado diversos medios de conocimiento que desvirtúan las acusaciones formuladas en su contra. Cualquier señalamiento será debidamente controvertido en las etapas procesales correspondientes y ante los funcionarios judiciales competentes”, explicó.

Finalmente, aseveró que el presidente de Ecopetrol siempre ha estado dispuesto a atender las citaciones de las autoridades judiciales y presentar sus pruebas.

Nueva investigación disciplinaria contra Ricardo Roa por la compra de lujoso apartamento en el norte de Bogotá.
“Ha estado y continuará en plena disposición de atender cualquier requerimiento que formulen las autoridades, las cuales han sido atendidos de manera oportunia y sin dilación que se matendrá durante todo el desarrollo del proceso”, aseveró.

La Fiscalía General le imputará los delitos de tráfico de influencias y violación de topes electorales.

