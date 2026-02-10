Judicial

Fijan fecha y hora de la imputación contra Ricardo Roa por compra de lujoso apartamento en el norte de Bogotá

El presidente de Ecopetrol deberá responder por el delito de tráfico de influencias.

Redacción Semana
10 de febrero de 2026, 10:57 a. m.
Nueva investigación disciplinaria contra Ricardo Roa por la compra de lujoso apartamento en el norte de Bogotá.
Nueva investigación disciplinaria contra Ricardo Roa por la compra de lujoso apartamento en el norte de Bogotá.

El próximo miércoles 11 de marzo, a las 8 de la mañana, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, deberá presentarse ante un juez de control de garantías de Bogotá para escuchar la imputación que hará en su contra la Fiscalía General.

Roa Barragán deberá responder, en esa diligencia judicial, por el delito de tráfico de influencias. Esto por los hechos relacionados con las irregularidades que se habrían presentado en la compra de un lujoso apartamento en el norte de Bogotá.

Los hechos materia de investigación tienen relación directa con las irregularidades en la compra, en diciembre de 2022, de un apartamento en un edificio ubicado en la calle 92 —muy cerca del Museo El Chicó— por un valor de 1.800 millones de pesos.

Según los registros catastrales, pese a que es uno de los sectores más exclusivos de la capital de la República, la operación de compra se realizó por un valor mucho menor al promedio de los apartamentos de la zona.

En uno de los registros, se encontró que el empresario Serafino Iacono, quien labora en el sector de los hidrocarburos, habría tenido una participación activa en el trámite apartamento. Ricardo Roa aseveró que todo el trámite de adquisición se realizó para la ubicación del apartamento y en su proceso de compra.

Esta participación de Iacono, quien ha tenido contratos con Ecopetrol, representaría un tráfico de influencias, puesto que esta persona podría verse beneficiada con la entrega de convenios por la gestión realizada con Roa y su pareja sentimental.

Ricardo Roa y su pareja, Julián Caicedo, recibieron a SEMANA en su apartamento, controvertido por el precio y una supuesta millonaria remodelación.
Ricardo Roa y su pareja, Julián Caicedo, recibieron a SEMANA en su apartamento, controvertido por el precio y una supuesta millonaria remodelación. Foto: juan carlos sierra-semana

En una entrevista exclusiva con SEMANA, publicada a finales de noviembre de 2024 y que se realizó desde el cuestionado apartamento, Ricardo Roa aseveró que todo el trámite de adquisición se hizo tras una minuciosa revisión de las propiedades en ese sector de Bogotá.

En ese momento, señaló Roa, él no sabía que iba a ser designado por el Gobierno como presidente de Ecopetrol, puesto que, teniendo en cuenta su experiencia en el sector energético, creía que iba a ser designado en el ISA.

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, ad portas de recibir su tercer golpe por ser gerente de la campaña Petro Presidente

“Es un bien que adquirimos por una decisión que tomamos juntos en agosto de 2022. Decidimos cambiar el apartamento donde vivíamos. Inicialmente, empezamos a buscar con el propósito de vivir en Medellín, porque, supuestamente, yo iba a ocupar un cargo importante en ISA. Y en esa búsqueda, cuando no se dio lo de ISA, pensamos en Bogotá”, detalló Roa en la entrevista publicada en noviembre de 2024.

Después de ver varias opciones y presentar varias ofertas, se encontraron con este apartamento, el cual, según revelaron, estaba en un estado que obligaba a una reestructuración completa, hecho por el cual el valor era coherente y justificable.

Serafino Iacono, empresario de hidrocarburos
Serafino Iacono, empresario de hidrocarburos Foto: Foto suministrada por fuentes cercanas a Serafino Iacono

“Era un apartamento normal, con problemas; estaba abandonado. Nos dijeron que llevaban más de cinco años tratando de venderlo y por eso vimos una buena oportunidad de comprarlo. Fue hacia octubre de 2022″, coincidieron en afirmar Roa y su pareja sentimental, Juan Caicedo.

“En esa época ni siquiera sabía que sería candidato a la presidencia de Ecopetrol. Yo estaba más planillado para ser el presidente de ISA. Nunca, durante la negociación, supe que el dueño de este apartamento era el señor Serafino Iácono (empresario del sector de hidrocarburos). Siempre interactué con un abogado que dijo ser el representante legal de una firma inmobiliaria de compra y venta de inmuebles. Se firmó la escritura en diciembre de 2022 (el 11 de abril de 2023, Roa fue designado presidente de Ecopetrol)”, añadió.

El presidente de Ecopetrol tiene pendiente otra imputación de cargos por la violación de los topes de la campaña presidencial de Gustavo Petro en el 2022.

