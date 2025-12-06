Esta es la única vez que Ricardo Roa respondió por la compra de lujoso apartamento que lo tiene en aprietos en la Fiscalía

Esta semana la Fiscalía General de la Nación llamó a interrogatorio al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, para que entregue su versión sobre la compra de un lujoso apartamento en un exclusivo sector en el nororiente de Bogotá.

SEMANA habló por primera, y hasta ahora, única vez con Roa sobre la compra de ese millonario inmueble que lo tiene hasta investigado en la Procuraduría, donde presentaron una queja disciplinaria alertando irregularidades en esa compra a la compañía Priceton Internacional Holding.

Lo particular es que esa firma sería de Serafino Iácono, quien ha tenido fuertes relaciones con importantes compañías del sector petrolero como Pacific Rubiales, Gran Colombia Gold y Lewis Energy, según la queja.

Sobre ese capítulo, Roa aseguró que “He tenido dos o tres oportunidades en las que he compartido socialmente con el señor, pero jamás interactúe con él para esto. Puedo decirlo con tranquilidad, jamás supe que esto (el apartamento) era del señor Serafino. Es más, hubiera sabido que el apartamento era de él y que yo iba para la presidencia de Ecopetrol, habría tomado una decisión contraria”.

El próximo 10 de diciembre, Roa estará en compañía de su abogado de confianza, presentando todas las pruebas y las explicaciones a la Fiscalía sobre la forma en que se compró ese apartamento.

El meollo del asunto arrancó cuando, mediante registros oficiales, se certificó que Roa habría pagado 1800 millones de pesos por el penthouse, un valor muy por debajo del valor catastral de ese exclusivo sector en Bogotá, y la suspicacia fue mayor cuando se supo que el empresario Serafino Iácono, quien ha sido una persona cercana al sector de los hidrocarburos, estuvo vinculado a esa propiedad.

Roa explicó en SEMANA que para la época del negocio sobre la compra del apartamento, no sabía que sería candidato a la presidencia de Ecopetrol y reiteró que “nunca, durante la negociación, supe que el dueño de este apartamento era el señor Serafino Iácono (empresario del sector de hidrocarburos)“.

Y agregó que “siempre interactué con un abogado que dijo ser el representante legal de una firma inmobiliaria de compra y venta de inmuebles. Se firmó la escritura en diciembre de 2022 (el 11 de abril de 2023, Roa fue designado presidente de Ecopetrol)“.

Este es el apartamento de Ricardo Roa en Bogotá. | Foto: FRANCISCO ARGÜELLO.

La polémica con esa propiedad, que tiene en apuros a una de las fichas claves del Gobierno Petro, tiene relación con la supuesta millonaria remodelación que le habría hecho a la propiedad, poco tiempo después de que se gastó casi 2.000 millones de pesos para comprarlo.

Las primeras versiones indican que el valor de esa remodelación valdría 2.300 millones de pesos, más caro que el apartamento, pero Roa explicó que la obra empezó con un cupo de 300 millones de pesos, pero los encargados de hacerla terminaron aplazando la entrega y aumentando el monto, según Roa.

“Nunca hubiéramos tomado una decisión si fuera ese el valor de la remodelación. Que la remodelación valiera más que el apartamento, a todas luces, no iba a ser ni racional ni lógico. Yo procuro en mi vida no tomar decisiones irracionales ni ilógicas. Creo que nos alcanzaba para otro apartamento“, dijo en esa entrevista exclusiva con SEMANA.

Apartamento de Julian Caicedo y Ricardo Roa. Foto: Semana | Foto: Semana

El presidente de Ecopetrol también manifestó que para ese momento no había pagado por la remodelación y delegó a uno de sus abogados de confianza para que conciliara con las personas que se hicieron cargo de esos trabajos en el lujoso penthouse.

Roa también le manifestó en esa época a esta revista que el tema con el apartamento “terminó, no puede terminar en nada diferente. Hay un conflicto por el valor con las personas que hicieron las mejoras. En algún momento tendrá que resolverse. No he pagado 2.000 millones de pesos, y no los voy a pagar. Es más, pedí una auditoría forense para determinar cuánto valen las mejoras que se hicieron”.