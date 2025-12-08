“En defensa de la verdad”: Serafino Iacono, empresario de hidrocarburos vinculado con Ricardo Roa, emitió sorpresivo comunicado

La compra de un apartamento de lujo por parte de Ricardo Roa al empresario italiano Serafino Iacono, ligado al sector de hidrocarburos, hizo volver a sonar el nombre del hombre mejor conocido como exdirectivo de Pacific Rubiales, el poderoso proyecto de la industria extractiva que operó por cerca de ocho años en Colombia.

De hecho, para este miércoles la Fiscalía hará indagatoria al presidente de Ecopetrol, para que entregue las explicaciones del caso sobre la compra de un penthouse a un empresario con empresas asociadas a contratos con la petrolera estatal.

Es en ese contexto que Iacono emitió este lunes 8 de diciembre un sorpresivo comunicado. En este se refiere a que múltiples publicaciones que en los últimos meses lo han mencionado “contienen interpretaciones especulativas que carecen de sustento”, dice.

Serafino Iacono, empresario de hidrocarburos | Foto: Foto suministrada por fuentes cercanas a Serafino Iacono

De tal manera que, a juicio de Iacono, se han generado confusiones y distorsiones alrededor de su nombre y su oficio, por lo cual se vio abocado a dar las aclaraciones, “en defensa de la verdad”, sostuvo.

Sobre uno de los varios puntos que revisa la Fiscalía, y seguramente hará parte de la indagación a Roa, en busca de esclarecer presuntos conflictos de intereses entre el presidente de Ecopetrol y el empresario, está NG Energy International Corp. (antes Pentanova), firma dedicada a la exploración y producción de gas en Colombia, con operaciones principalmente en el llamado Bloque Sinú 9. Dicha compañía ha tenido acuerdos de confidencialidad y negociación con Hocol (filial de Ecopetrol).

Al respecto, Iacono manifestó que se trata de “una empresa canadiense dedicada a la exploración y producción de energía, la cual cotiza en la Bolsa de Toronto (TSX), razón por la cual está sujeta a las estrictas leyes del mercado de capitales canadiense y a un sistema de control, gobernanza y compliance, catalogado como uno de los más rigurosos del mundo”.

Industria extractiva | Foto: AP

“No se admiten irregularidades”

En el comunicado a la opinión pública, Iacono intenta probar lo difícil que sería que una empresa como NG Energy International Corp. pueda transgredir normatividades en los países donde opera, principalmente por las exigencias que hacen en países como Canadá a las compañías listadas de la Bolsa.

Así, señala, “el sistema de control interno y reporte financiero (NI 52-109) en Canadá es equivalente a la ley Sarbanes-Oxley (Sox) en Estados Unidos, un régimen robusto de control interno y de aseguramiento financiero”.

En sus explicaciones, el empresario del sector extractivo manifiesta que las compañías como NG Energy están ampliamente supervisadas. De acuerdo con las normas del compliance, por ejemplo, tienen que cumplir requisitos simultáneos y “altamente regulados, de vigilancia estricta y continua, compuestos por auditorías externas, reportes públicos, supervisión regulatoria permanente y estándares que no admiten irregularidades, maniobras ocultas, ni opacidad”.

Contratos para extraer gas | Foto: adobe stock

Sin actividad directa en Colombia

Otra de las aclaraciones que hizo Iacono fue la relacionada con la actividad de NG Energy International Corp. en Colombia. Al respecto, dijo que “no tiene actividades directamente en Colombia”.

En el caso del bloque Sinú 9, manifestó que dicho campo de gas, ubicado en el departamento de Córdoba, no solo fue adjudicado hace muchos años, en 2014, sino que la compañía que lo tomó fue Clean Energy, y NG Energy, tres años después, adquirió, a través de empresas controladas de manera indirecta, una participación en el mencionado bloque. “No es correcto señalar que NG Energy adquirió sus derechos en el Bloque SN-9 en 2024″, afirmó Iacono en el comunicado.

¿Qué pasó entonces en 2024?

Según el pronunciamiento de Iacono, en 2024 Clean Energy cedió derechos a MKMS, lo que a su juicio, “se dio bajo las reglas que contempla la ley colombiana y fue debidamente sometida a los trámites ante la ANH, como lo exige la normatividad”.

En ese sentido, enfatizó que “ni MKMS, ni NG Energy ni sus filiales han tenido ni tienen negocios con Ecopetrol. Cualquier insinuación en sentido contrario es falsa. Tampoco tengo como persona natural vínculo alguno con Ecopetrol, o algún negocio relacionado con esa empresa. Nada en la operación presente o pasada involucra ventas de activos a Ecopetrol o a sus subsidiarias”.

De igual manera, con el fin de esclarecer lo que tendrá que dilucidar la Fiscalía, Serafino Iacono dijo que actualmente no hace parte de la administración de NG Energy. Manifestó que se desempeñó como CEO y miembro de su junta directiva, pero hasta el 25 de marzo y 1.º de agosto de 2024, respectivamente.

Ricardo roa Presidente de Ecopetrol | Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Habló de la compra del apartamento de Roa

En relación con uno de los temas más sonados en los últimos meses, la compra de un apartamento por parte de Ricardo Roa, Iacono explicó lo que dice que ha repetido en varias oportunidades: “Fue un negocio enmarcado en la ley y he entregado de manera expedita toda la información a las autoridades competentes”.

“No soy ciudadano venezolano”

Como Iacono poco se había manifestado, aprovechó para hacer otra serie de aclaraciones. Entre ellas, dijo: “No soy ciudadano venezolano. Soy ciudadano italiano”.

Igualmente, negó haber sido designado como cónsul por el actual Gobierno. “Fui designado cónsul honorario de San Marino en Colombia”.