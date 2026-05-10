Se conocen detalles del funeral de Mateo Pérez Rueda; Yarumal despedirá al periodista en la tarde del domingo 10 de mayo

Colombia no sale de la conmoción por el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades del país.

Recuperan el cuerpo de Mateo Pérez Rueda, el periodista asesinado por las disidencias del frente 36 en Briceño, Antioquia

Tras la recuperación del cuerpo y la confirmación de su identidad por parte de Medicina Legal, los restos mortales del joven comunicador social fueron entregados a su familia para su posterior traslado a Yarumal, lugar en el cual será despedido por sus seres queridos tras realizar el proceso de velación.

Recuperan el cadáver de Mateo Pérez Rueda, periodista asesinado en Briceño. Foto: Suministrado a SEMANA.

Por medio de las redes sociales se ha confirmado que la misa de despedida tendrá lugar a las 2:30 de la tarde del domingo 10 de mayo, en la cual se espera la presencia de diversas autoridades del departamento.

De manera adicional, se ha conocido que la eucaristía se desarrollará en la Basílica Menor de Nuestra Señora de las Mercedes. Una vez finalizado el proceso, el cuerpo de Pérez será sepultado en el Cementerio del Carmen.

En la noche del sábado 9 de mayo, miles de habitantes de Yarumal se reunieron en el parque principal para realizar una velatón en memoria del periodista; además, pidieron que las investigaciones se realicen en el menor tiempo posible para dar con los responsables del asesinato de Mateo Pérez.

Mateo Pérez Rueda será despedido por sus seres queridos en Yarumal. Foto: Facebook: Mateo Pérez Rueda

Pronunciamiento de las autoridades de Antioquia

Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, se pronunció por medio de su cuenta de X, señalando los posibles responsables del crimen que terminó con la vida del periodista de 23 años y director del medio “El Confidente” de Yarumal.

Gustavo Petro habló del asesinato del periodista Mateo Pérez: “Entró a la zona de la lucha por el oro”

“Chala es Calarcá: es el asesino del joven periodista Mateo Pérez Rueda. Usted persiste en salir en defensa de los criminales: alias Chala es el sicario de Calarcá. Así ha sido siempre. Ese bandido pasó por Caquetá, Huila y Catatumbo, y llegó a Antioquia hace un par de meses. Desde entonces, la estela de homicidios, desplazamientos y horror se ha incrementado en Briceño”, destaca el gobernador.