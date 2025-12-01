Colombia envió a Estados Unidos a los 26 miembros de la secta judía Lev Tahor que buscaban radicarse en Yarumal

Este lunes, Migración Colombia informó la expulsión del país de los nueve adultos de la secta judía Lev Tahor que habían llegado a afincarse en Yarumal, un municipio de 45 mil habitantes ubicado a 120 kilómetros de Medellín.

Los adultos, al igual que los 17 menores que habían llegado con ellos, serán entregados a las autoridades de Estados Unidos, particularmente en Nueva York.

Las 26 personas fueron halladas en un modesto hotel, luego de un operativo adelantado por Migración Colombia.

La entidad había reaccionado a una denuncia de un judío que alertó sobre las atrocidades cometidas por la secta en otros lugares del mundo.

Sobre cinco de los 17 menores que ingresaron al país, quienes habían sido reportados en riesgo por pérdida de custodia legal, se habían emitido circulares amarillas de Interpol, relacionadas con la trata de personas.

Envían a integrantes de la secta Lev Tahor a Estados Unidos. | Foto: Migración Colombia

Según Migración Colombia, los integrantes de la secta ingresaron a Colombia con pasaportes en regla, en dos grupos, los días 22 y 23 de octubre, procedentes de Estados Unidos y Panamá, a los aeropuertos de Cartagena y Medellín.

“El 13 de noviembre, tras la emisión de la circular amarilla y una denuncia anónima, Migración Colombia activó los mecanismos de verificación y el 22 de noviembre, en una operación conjunta con el Gaula Militar Oriente y apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), se identificó el grupo conformado por 26 personas de las cuales 17 son menores de edad, garantizando su protección inmediata”, indicó la entidad por medio de un comunicado.

“La protección de los niños, niñas y adolescentes es una responsabilidad superior del Estado colombiano. Agradecemos de manera especial la colaboración del ICBF y el trabajo conjunto del Gaula Militar Oriente, que nos permitió actuar con rapidez frente a alertas que implicaban riesgos reales para los menores de edad. Desde Migración Colombia actuamos con total rigor, priorizando en todo momento la garantía de derechos de la niñez y cumpliendo estrictamente con la normatividad nacional e internacional”, dijo la directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López.

Según explicó Migración Colombia, los Lev Tahor abordaron un vuelo con destino a Nueva York, pues se les aplicó la medida de expulsión a los nueve adultos de la comunidad, quienes permanecieron una semana en el Centro Facilitador de Servicios Migratorios de Medellín.

Los 17 menores, entre quienes está uno de aproximadamente un año de nacido, serán puestos a disposición de Child Protective Services de Nueva York, entidad homóloga del ICBF y responsable de garantizar la restitución de sus derechos.

Durante su paso por Colombia, los 17 menores de edad permanecieron junto a sus familias con el acompañamiento permanente, la verificación de derechos y el apoyo psicosocial del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, informó Migración Colombia.

“Aunque las niñas, niños y adolescentes se encontraban en buenas condiciones físicas y emocionales, se pudo constatar que ingresaron al país acompañados por al menos uno de sus padres o familiares, pero con posterioridad al arribo al territorio colombiano se alertó que en algunos casos los adultos no cuentan con custodia legal vigente debido a órdenes de autoridades judiciales y administrativas en los Estados Unidos, situación que originó la alerta preventiva de Interpol”, indicó.

Integrantes de la secta Lev Tahor cuando fueron descubiertos en Antioquia. | Foto: @MigracionCol

El traslado a Nueva York se realizó acompañado por oficiales de Migración Colombia y coordinado con las autoridades responsables del control migratorio en territorio estadounidense.

“Una vez en ese país, los adultos expulsados serán recibidos por las autoridades respectivas que evaluarán su situación judicial y verificarán si existen procesos penales o requerimientos pendientes”, señaló la entidad.

Considerados como los “talibanes judíos”, no son admitidos por otras comunidades judías por su pasado de horror y violencia con sus congéneres.

Los Lev Tahor han recorrido países europeos y americanos, como Estados Unidos, Guatemala, Canadá y México.

En esos lugares han sido investigados y en algunos condenados por delitos contra niños, niñas y adolescentes, incluidos secuestro y explotación sexual infantil.