Fico Gutiérrez reprochó el caso de un niño de 4 años que habría sido agredido brutalmente por su padre: “Desgraciado”

Un hecho está generando repudio y rechazo en redes sociales. En las últimas horas de este sábado, 13 de septiembre, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, hizo público un doloroso caso que conmovió a la ciudad.

El mandatario explicó que, según la información entregada por su equipo, un niño de apenas 4 años lucha por sobrevivir luego de haber sido víctima de una brutal agresión propinada por su propio padre, situación que ha generado gran rechazo entre la ciudadanía.

Menor recibió brutal golpiza. (Imagen de referencia) | Foto: Getty Images

Gutiérrez expresó su profunda indignación frente a este hecho y señaló que el menor fue remitido de urgencia al Hospital General de Medellín, donde recibe atención médica especializada.

Además, el alcalde insistió en que este tipo de situaciones son inaceptables y remarcó la importancia de que se haga justicia en un caso que refleja la gravedad de la violencia intrafamiliar en la capital antioqueña.

❗️Dolor e indignación.

He recibido en un reporte de un niño de 4 años que se debate entre la vida y la muerte por una fuerte golpiza de su padre.

Desgraciado.

El niño fue atendido inicialmente en el Hospital Infantil y debió ser traslado al Hospital General de Medellín.

Me he… — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) September 13, 2025

“Dolor e indignación. He recibido en un reporte de un niño de 4 años que se debate entre la vida y la muerte por una fuerte golpiza de su padre. Desgraciado. El niño fue atendido inicialmente en el Hospital Infantil y debió ser traslado al Hospital General de Medellín”, compartió en su cuenta de X.

El alcalde Federico Gutiérrez también aseguró que ya se están adelantando las acciones necesarias para que las autoridades competentes actúen sin demora y logren ubicar al padre del menor, señalado como el presunto responsable de la violenta agresión. Asimismo, el mandatario insistió en que este caso no puede quedar en la impunidad y que la justicia debe actuar con toda la firmeza posible frente a quienes atenten contra la integridad de los niños.