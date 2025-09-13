Suscribirse

Nación

Fico Gutiérrez reprochó el caso de un niño de 4 años que habría sido agredido brutalmente por su padre: “Desgraciado”

De acuerdo con lo compartido por el alcalde de Medellín, el menor se debate entre la vida y la muerte.

Redacción Nación
13 de septiembre de 2025, 6:42 p. m.
VII Congreso Iberoamericano CEAPI JORNADA MUJER, EMPRESA Y LIDERAZGO EN IBEROAMÉRICA
Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO / SEMANA

Un hecho está generando repudio y rechazo en redes sociales. En las últimas horas de este sábado, 13 de septiembre, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, hizo público un doloroso caso que conmovió a la ciudad.

El mandatario explicó que, según la información entregada por su equipo, un niño de apenas 4 años lucha por sobrevivir luego de haber sido víctima de una brutal agresión propinada por su propio padre, situación que ha generado gran rechazo entre la ciudadanía.

Joven en Atántico da tremenda golpiza a su mamá
Menor recibió brutal golpiza. (Imagen de referencia) | Foto: Getty Images

Gutiérrez expresó su profunda indignación frente a este hecho y señaló que el menor fue remitido de urgencia al Hospital General de Medellín, donde recibe atención médica especializada.

Además, el alcalde insistió en que este tipo de situaciones son inaceptables y remarcó la importancia de que se haga justicia en un caso que refleja la gravedad de la violencia intrafamiliar en la capital antioqueña.

“Dolor e indignación. He recibido en un reporte de un niño de 4 años que se debate entre la vida y la muerte por una fuerte golpiza de su padre. Desgraciado. El niño fue atendido inicialmente en el Hospital Infantil y debió ser traslado al Hospital General de Medellín”, compartió en su cuenta de X.

El alcalde Federico Gutiérrez también aseguró que ya se están adelantando las acciones necesarias para que las autoridades competentes actúen sin demora y logren ubicar al padre del menor, señalado como el presunto responsable de la violenta agresión. Asimismo, el mandatario insistió en que este caso no puede quedar en la impunidad y que la justicia debe actuar con toda la firmeza posible frente a quienes atenten contra la integridad de los niños.

Contexto: Se conocen detalles de video en el que aparece hombre agrediendo a su hijo menor de edad, en un potrero: “Doloroso caso”

“Me he comunicado con el general Castaño, Comandante Policía Metropolitana @PoliciaMedellin @PoliciaColombia y le he pedido priorizar este caso y dar con el paradero de este salvaje. Por Dios, ¿hasta cuándo? A nuestros niños, que les cuida”, concluye su mensaje.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Valentina Taguado responde a los chismes y revela qué piensa sobre los ‘amigos con derechos’.

2. Fico Gutiérrez reprochó el caso de un niño de 4 años que habría sido agredido brutalmente por su padre: “Desgraciado”

3. ¿Hasta cuándo puede inscribirse en preventa de boletas al Mundial? La más barata está en $230.000 y Colombia hizo un pedido masivo

4. Golpe al Clan del Golfo: Policía capturó 38 integrantes de la organización en megaoperativo en 6 departamentos

5. Marco Rubio prepara la mayor ofensiva militar del gobierno de EE. UU., según NYT: “El objetivo es Venezuela”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Federico GutiérrezAgresiónyarumalAntioquia

Noticias Destacadas

VII Congreso Iberoamericano CEAPI JORNADA MUJER, EMPRESA Y LIDERAZGO EN IBEROAMÉRICA

Fico Gutiérrez reprochó el caso de un niño de 4 años que habría sido agredido brutalmente por su padre: “Desgraciado”

Redacción Nación
Nuevos falsos positivos

Las reveladoras denuncias que alertan de posibles falsos positivos del Ejército y la Armada en varias regiones del país

Redacción Semana
Sandra Tatiana Mosquera Mosquera, investigada por la muerte de tres de sus exparejas, una de ellas en Anserma, Caldas.

Investigan a mujer por la muerte de tres de sus exparejas; la Fiscalía reveló que uno de ellos fue desmembrado

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.