Suscribirse

ANTIOQUIA

Se conocen detalles de video en el que aparece hombre agrediendo a su hijo menor de edad, en un potrero: “Doloroso caso”

El video, que se viralizó en las redes sociales, ha generado indignación.

Redacción Nación
12 de septiembre de 2025, 5:17 p. m.
Maltrato infantil en Yarumal, Antioquia
Instantes en que el hombre agredía brutalmente a su hijo. | Foto: Pantallazos de video de la cuenta en X: @ColombiaOscura_

En las últimas horas empezó a circular un video en el que se observa a un sujeto agrediendo brutalmente a un menor de edad, en medio de un potrero.

Por unas horas se desconocía dónde se había presentado ese lamentable hecho que generó indignación en las redes sociales. Además de qué había pasado con el menor, y el mismo agresor.

Sin embargo, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, indicó en horas de la noche de este miércoles, 11 de septiembre, que todo se trataba de una agresión de un sujeto a su hijo, un menor de edad, en la vereda El Bosque de Yarumal.

Contexto: “No se lo deseo a nadie”: habló el papá de Amaia, pequeña de dos años cuya muerte develó un desgarrador caso de maltrato en Medellín

Así mismo, Rendón indicó que, el menor de edad, hoy está bajo protección y que el caso ya era de conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.

“Antioqueños, conocimos este doloroso caso de violencia intrafamiliar en la vereda El Bosque de Yarumal, en el que un menor era víctima de maltratado por parte de su papá. Gracias a la denuncia interpuesta por la ciudadanía y la Comisaría de Familia de esa localidad, se restablecieron los derechos del menor, quien hoy está bajo protección. El caso está en la @FiscaliaCol en proceso de investigación judicial. Es deber de los papás cuidar de nuestros hijos, darles buen ejemplo, llenarlos de cariño. Esta violencia no tiene justificación. Le haremos seguimiento”, dijo puntualmente Rendón en su mensaje en X.

Además, se estableció que el menor agredido tiene 15 años y que el hecho se habría presentado el pasado martes 9 de septiembre.

“El presunto agresor, quien corresponde al padre del menor, fue plenamente identificado e individualizado, quedando vinculado al proceso judicial que adelanta la Fiscalía General de la Nación. El adolescente, tras recibir la atención correspondiente, quedó bajo protección de la Comisaría de Familia, que adelanta el Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos para garantizar su seguridad e integridad”, dijo el coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante encargado del Departamento de Policía, según declaraciones recogidas por RCN Radio.

En las redes sociales pidieron que se haga justicia

Tras la circulación en redes sociales de dicho video, algunos internautas mostraron su rechazo a lo acontecido con el menor de edad.

De hecho, hasta rechazaron que la persona que grababa no hubiera intervenido para que el adolescente no siguiera siendo agredido.

“Y el que graba, por qué en vez de grabar no le mete la mano a ese animal; Qué pasa con la bestia que está grabando, hay un monstruo acribillado a un niño, ¿por qué nadie reacciona? ; Este video es una prueba fundamental para denunciar un delito de maltrato infantil. Desviar la atención para cuestionar a quien grabó es perder de vista lo importante: proteger los derechos del niño y garantizar que las autoridades actúen; Una cosa es corregir de un correazo y otra muy diferente maltratar y ultrajar a una criatura de estas. Por qué no desata su furia con un hombre adulto igual a él", comentaron algunos internautas.

Contexto: Capturan a una mujer que, al enterarse del embarazo de su hija, la golpeó en el vientre, le echó agua con blanqueador y la obligó a abortar

Quien también se pronunció fue el exsenador y precandidato presidencial Gustavo Bolívar, quien pidió al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) intervenir.

“El maltrato físico y psicológico, los abusos sexuales y las carencias afectivas en los niños determinan su comportamiento en su juventud y adultez. Imposible que un niño con este nivel de maltrato pueda desarrollar sus capacidades innatas y sus talentos intrínsecos. @ICBFColombia Rescaten a este niño, urgente. Padres que maltratan: Están creando seres infelices y monstruos para la sociedad”, dijo Bolívar a través de la red social X.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Puede un mensaje en redes sociales, celebrando la muerte de Charlie Kirk, tener consecuencias legales, profesionales o migratorias?

2. “Es una burla”: defensor de exesposa del exembajador de Colombia en Ghana reaccionó al cuarto aplazamiento de la imputación de cargos

3. Juan Fernando Petro, mencionado en investigación por magnicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio: “Nos costaría un millón de dólares”

4. Colombia genera reacción de la Fifa: informe sobre solicitud de boletas para el Mundial 2026

5. Hassam dejó en evidencia a su actual novia en pleno programa; Valentina Taguado no ocultó reacción

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Maltratomaltrato físicoAntioquia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.