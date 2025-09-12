Se conocen detalles de video en el que aparece hombre agrediendo a su hijo menor de edad, en un potrero: “Doloroso caso”

En las últimas horas empezó a circular un video en el que se observa a un sujeto agrediendo brutalmente a un menor de edad, en medio de un potrero.

Por unas horas se desconocía dónde se había presentado ese lamentable hecho que generó indignación en las redes sociales. Además de qué había pasado con el menor, y el mismo agresor.

Sin embargo, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, indicó en horas de la noche de este miércoles, 11 de septiembre, que todo se trataba de una agresión de un sujeto a su hijo, un menor de edad, en la vereda El Bosque de Yarumal.

Así mismo, Rendón indicó que, el menor de edad, hoy está bajo protección y que el caso ya era de conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.

“Antioqueños, conocimos este doloroso caso de violencia intrafamiliar en la vereda El Bosque de Yarumal, en el que un menor era víctima de maltratado por parte de su papá. Gracias a la denuncia interpuesta por la ciudadanía y la Comisaría de Familia de esa localidad, se restablecieron los derechos del menor, quien hoy está bajo protección. El caso está en la @FiscaliaCol en proceso de investigación judicial. Es deber de los papás cuidar de nuestros hijos, darles buen ejemplo, llenarlos de cariño. Esta violencia no tiene justificación. Le haremos seguimiento”, dijo puntualmente Rendón en su mensaje en X.

Además, se estableció que el menor agredido tiene 15 años y que el hecho se habría presentado el pasado martes 9 de septiembre.

“El presunto agresor, quien corresponde al padre del menor, fue plenamente identificado e individualizado, quedando vinculado al proceso judicial que adelanta la Fiscalía General de la Nación. El adolescente, tras recibir la atención correspondiente, quedó bajo protección de la Comisaría de Familia, que adelanta el Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos para garantizar su seguridad e integridad”, dijo el coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante encargado del Departamento de Policía, según declaraciones recogidas por RCN Radio.

En las redes sociales pidieron que se haga justicia

Tras la circulación en redes sociales de dicho video, algunos internautas mostraron su rechazo a lo acontecido con el menor de edad.

De hecho, hasta rechazaron que la persona que grababa no hubiera intervenido para que el adolescente no siguiera siendo agredido.

“Y el que graba, por qué en vez de grabar no le mete la mano a ese animal; Qué pasa con la bestia que está grabando, hay un monstruo acribillado a un niño, ¿por qué nadie reacciona? ; Este video es una prueba fundamental para denunciar un delito de maltrato infantil. Desviar la atención para cuestionar a quien grabó es perder de vista lo importante: proteger los derechos del niño y garantizar que las autoridades actúen; Una cosa es corregir de un correazo y otra muy diferente maltratar y ultrajar a una criatura de estas. Por qué no desata su furia con un hombre adulto igual a él", comentaron algunos internautas.

Quien también se pronunció fue el exsenador y precandidato presidencial Gustavo Bolívar, quien pidió al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) intervenir.