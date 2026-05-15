Irán asegura haber recibido mensajes de EE. UU. para continuar las negociaciones

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, aseguró este viernes que su gobierno ha recibido nuevos mensajes de Estados Unidos en los que la administración del presidente Donald Trump expresa su disposición a continuar las conversaciones para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

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“Lo que se dijo sobre que Estados Unidos rechazó la propuesta iraní o la respuesta de Irán a la propuesta estadounidense fue hace unos días, cuando el señor Trump tuiteó y dijo que era inaceptable”, explicó Araghchi a periodistas desde la capital india.

“Pero después de eso, volvimos a recibir mensajes de los estadounidenses en los que decían que estaban dispuestos a continuar las conversaciones y el diálogo”, añadió.

Las declaraciones se producen luego de que, a comienzos de esta semana, Teherán lanzara un ultimátum a Washington para que aceptara su contrapropuesta de paz de 14 puntos, iniciativa que había sido rechazada previamente por el Gobierno estadounidense.

Mojtaba Jamenei, líder supremo de Irán. Foto: NurPhoto via Getty Images

“No hay otra alternativa más que aceptar los derechos del pueblo iraní tal como se exponen en la propuesta de 14 puntos. Cualquier otro enfoque será infructuoso y se saldará con un fracaso tras otro”, escribió en X Mohammad Baqer Qalibaf, negociador y presidente del Parlamento iraní.

El jefe de la diplomacia iraní se encuentra en India, donde participa desde el jueves en una reunión del grupo Brics.

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Araghchi también afirmó que Irán está abierto a cualquier respaldo internacional —incluido el de China— que contribuya a una solución diplomática del conflicto.

“Mantenemos unas relaciones muy buenas con China, somos socios estratégicos y sabemos que los chinos tienen buenas intenciones. Por lo tanto, cualquier iniciativa por su parte que pueda apoyar la diplomacia sería bienvenida”, aseguró.

Estados Unidos mantiene en la región a dos de sus portaviones más poderosos. Foto: Captura X @CENTCOM

Aunque desde el 8 de abril se mantiene un alto el fuego, la guerra —iniciada el 28 de febrero tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán— sigue teniendo repercusiones globales, especialmente por su impacto económico.

En Estados Unidos, informes del Pentágono presentados el martes estiman que el conflicto ya le ha costado al país cerca de 29.000 millones de dólares.

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Sin embargo, otras proyecciones, como las de Iran War Cost Tracker, una plataforma que monitorea las operaciones militares estadounidenses en la región, elevan la cifra hasta los 81.000 millones de dólares.

Por ahora, el ejército estadounidense mantiene una fuerte presencia militar en Oriente Medio, con el despliegue de múltiples aeronaves en distintas bases de la región y con dos de sus portaviones más poderosos, el USS Abraham Lincoln y el USS George H. W. Bush, operando cerca de las costas iraníes.

*Con información de AFP.