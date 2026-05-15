Trump en China: ¿de la guerra al amor? Los detalles que deja la visita a Xi Jinping

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, partió este viernes de China tras haber conseguido, según sus propias palabras, acuerdos comerciales “fantásticos” y un ofrecimiento de ayuda de su par Xi Jinping para desbloquear el estrecho de Ormuz.

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El avión presidencial Air Force One despegó del Aeropuerto Internacional de Pekín-Capital alrededor de las 14H40 locales (06H40 GMT) con destino a Washington tras una breve ceremonia de despedida.

El magnate republicano mantuvo dos días de reuniones con Xi con el objetivo claro de alcanzar pactos económicos en sectores como agricultura, aviación e inteligencia artificial (IA), además de avanzar en cuestiones geopolíticas espinosas, como la guerra en Oriente Medio o Taiwán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viajó a China; se esperan acuerdos que beneficien a ambos países. Foto: AFP

Pese a un tono más moderado del líder chino, Trump aseguró que de esta visita a Pekín, la primera de un mandatario estadounidense en casi una década, salieron “muy buenos resultados”.

“Cerramos unos acuerdos comerciales fantásticos, excelentes para ambos países”, celebró, mientras Xi lo acompañaba por los jardines de Zhongnanhai, el complejo central del Gobierno chino junto a la Ciudad Prohibida en Pekín.

“Hemos resuelto muchos problemas diferentes que otras personas no habrían podido resolver”, añadió, sin dar detalles.

Por su parte, Xi aseguró que fue una “visita histórica” y que, a día de hoy, ambas partes establecieron “una nueva relación bilateral, que es una relación de estabilidad estratégica constructiva”.

Prometió enviarle a Trump semillas para la Rosaleda de la Casa Blanca.

“Ayuda” en Ormuz

En una entrevista con Fox News tras concluir el primer día de la cumbre, Trump dijo que Xi aceptó varios puntos de la lista de pretensiones de Estados Unidos.

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Sobre la guerra en Irán, el presidente norteamericano dijo que Xi le había asegurado que China no se estaba preparando para ayudar militarmente a Teherán, que mantiene prácticamente bloqueado el estrecho de Ormuz, vía clave para el tránsito mundial de hidrocarburos.

“Dijo que no suministraría material militar (…) Lo afirmó con rotundidad”, le aseguró Trump a Fox.

“Le gustaría que se abriera el estrecho de Ormuz, y dijo: ‘Si puedo ser de alguna ayuda, estaré encantado de ayudar’”, añadió el magnate.

Donald Trump en su llegada oficial a Pekín, China. Foto: AFP

Sobre ese mismo tema y luego de consultas sobre si los dos líderes habían discutido el conflicto con Irán, el Ministerio de Relaciones Exteriores chino publicó este viernes un comunicado en el que pide “un alto el fuego integral y duradero” en Oriente Medio.

“Las rutas marítimas deben reabrirse lo antes posible en respuesta a los llamamientos de la comunidad internacional”, añadió.

Política sobre Taiwán “no ha cambiado”

Los cordiales apretones de manos y la pompa del jueves se vieron eclipsados por una contundente advertencia de Xi sobre un punto de tensión geopolítica mucho más antiguo: Taiwán, una isla de régimen democrático que Pekín reclama como parte de su territorio.

Poco después de que comenzaran las conversaciones, los medios estatales chinos informaron que el dirigente asiático le dijo a Trump que un mal manejo de ese asunto podría empujar a sus dos países a un “conflicto”.

La entrevista con Fox News no abordó el tema de Taiwán, y Trump no hizo comentarios a los periodistas cuando se le preguntó al respecto el jueves.

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Sin embargo, el secretario de Estado, Marco Rubio, explicó en una conversación con la cadena NBC que “la política de Estados Unidos sobre la cuestión de Taiwán no ha cambiado (…) a partir de la reunión”.

Pekín planteó el asunto, dijo. “Siempre dejamos clara nuestra posición y pasamos a otros temas”, añadió.

Taipéi respondió el viernes agradeciendo a Washington “por expresar repetidamente su apoyo”.

Boeing, soya y petróleo

Trump no detalló el viernes los acuerdos comerciales que, según él, se sellaron con China.

Sin embargo, en la entrevista con Fox, dijo que Xi se comprometió a comprar aviones Boeing, “200 de los grandes”.

Las acciones del gigante aeronáutico estadounidense cayeron tras los comentarios del mandatario, en una señal de que el mercado esperaba una compra más sólida de China.

El presidente dijo que Pekín también había expresado interés en adquirir petróleo y soya estadounidenses.

China, que es el principal cliente del petróleo iraní, compró pequeñas cantidades de crudo a Estados Unidos antes de que Trump le impusiera altos aranceles el año pasado.

Desde entonces, ha reducido drásticamente las compras de soya estadounidense, recurriendo en su lugar a Brasil.

Bessent también reveló a la CNBC que Trump y Xi discutieron el establecimiento de “barreras de seguridad” para el uso de la inteligencia artificial.

*Reportaje de AFP.