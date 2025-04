Donald Trump versus Xi Jinping: Un experto explica en SEMANA el rol y las impactantes cifras de China en esta guerra de titanes

C.D.V: Actualmente, está basado en la creación de zonas económicas especiales (parques industriales compuestos en muchos casos por centros de investigación y desarrollo y conectados a puertos terrestres y marítimos), ha alcanzado un nivel de madurez que le permite controlar la totalidad de la cadena de producción de lo que exporta bien dentro del territorio chino o cerca de este, principalmente en el sudeste asiático (Vietnam, Camboya, etc.). China es el gran proveedor de mayoristas como Wallmart y provee la maquinaria y demás insumos industriales del mundo. Esto significa que tanto el consumo privado como industrial de grandes mercados como lo es Estados Unidos dependen directamente de las importaciones de China hacia Estados Unidos y de China hacia países que se valen de insumos chinos para exportar a Estados Unidos, por ejemplo Vietnam.

C.D.V: Sí. Y a esos datos quisiera agregar que la curva de aprendizaje y crecimiento de China en manufactura en muchos casos ha sido tan alta, que se ha cruzado un umbral de no retorno para muchos países respecto a su dependencia de este país en bienes de consumo privado o de aquellos necesarios para producir otros bienes dentro de economías diferentes a la china. Todo esto ha venido acompañado de una consolidación acelerada, una red global de infraestructura como puertos, carreteras, estándares y demás respaldados por el enorme músculo financiero de China a través de sus propios bancos o bien en asocio con banca multilateral, y bajo la marca “Iniciativa de la Franja la Ruta”, proyecto que busca consolidar una globalización económica, la cual a diferencia de la originada en el orden euro-americano después de la Segunda Guerra Mundial, enfatiza la planeación y dirección del estado sobre la economía y un modelo de democracia propio.

C.D.V: Desde el 10 de abril, China impondrá un arancel del 34 % a todas las importaciones estadounidenses, esto se da en respuesta a los aranceles impuestos por Donald Trump de entre 54 % y 65 % dependiendo de la industria. La medida de Trump se debe a que para 2024 se consolida un déficit comercial a favor de China en el cual Estados Unidos importó bienes por valor de US$ 438.900 millones de China, más que de cualquier otro, mientras que China importó bienes por US$ 143.500 millones de Estados Unidos. Sin embargo, más allá de reducir la dependencia de China, se trata de al menos dificultar el ascenso de China hacia el predominio en la economía global otrora liderada por Estados Unidos. Como se mencionó, China está no solo dominando cadenas de producción, sino que ha sobrepasado a Estados Unidos como socio comercial de la mayoría de países del mundo a través de una oferta comercial e inversora especialmente más asequible a países en vías de desarrollo, si se le compara con las condiciones de Estados Unidos y Europa.