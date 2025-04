“Esta práctica de Estados Unidos no está en consonancia con las normas comerciales internacionales, socava gravemente los derechos e intereses legítimos de China y es una típica práctica de intimidación unilateral”, aseguró la Comisión Arancelaria del Consejo de Estado de China.

El diario The New York Times cuenta que la medida incluye la inclusión de 11 empresas estadounidenses en la lista de “entidades no confiables” para ese país, lo cual significa que a estas les queda prohibido hacer negocios en China o con empresas chinas.