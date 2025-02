¿Qué busca el presidente Gustavo Petro en China? ¿Desatará la ira de Donald Trump? Excanciller y exembajador responden

Guillermo Fernández de Soto: El momento y el alcance de esta visita a China deben ser medidos muy bien por el Gobierno de Colombia. No se puede improvisar. Cualquier error saldrá muy costoso para el país y la cuenta de cobro la pagarán, al final, los ciudadanos y el sector empresarial.

G.F.: El enfrentamiento de Petro contra Trump fue innecesario y puso en riesgo a Colombia. Este incidente ha dejado las relaciones en un punto muy bajo y no descartamos más roces en el futuro. Quizás el próximo episodio –como si esta fuera una serie de Netflix– será alrededor del compromiso efectivo del Gobierno nacional en la lucha contra las drogas, de cara al proceso de certificación. Grandes interrogantes están presentes. Será muy difícil defenderse ante el crecimiento exponencial de los cultivos de coca, que estarían alrededor de las 300.000 hectáreas en 2024, o los estrechos vínculos con el narcoestado de Venezuela y su delicada influencia en el corredor del Catatumbo.

Andrés Rugeles: El Gobierno de Colombia ha mantenido un gran hermetismo sobre la visita a China. Aún públicamente no se conocen fechas ni la agenda ni los objetivos a alcanzar. No obstante, esperamos que esta responda a una estrategia sólida y clara. Las relaciones internacionales se deben manejar con responsabilidad y pragmatismo, para la defensa de los intereses nacionales. No podemos caer en los caprichos del gobernante ni en la diplomacia del X-Twitter, que claramente han demostrado su inconveniencia. Prudencia e inteligencia es lo que se necesita.