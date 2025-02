En su intervención, Petro afirmó que su homólogo estadounidense, Donald Trump, e s impredecible y en cualquier momento puede tomar la decisión de acabar con el TLC, lo cual él aplaudiría. Según el mandatario colombiano, el acuerdo no ha sido favorable para el país.

“Por ejemplo, el TLC que ya ustedes aquí han hablado, no voy a profundizarlo, pero el TLC no cuidó la producción campesina. El TLC cuidó que los productos norteamericanos, empezando por el maíz —fue el maíz el que se descubrió en Colombia, no en Estados Unidos—, pues pudieran llegar sin impuestos, sin aranceles y prácticamente acabaron con todos los maiceros de Colombia, siendo el maíz un producto fundamental”, dijo inicialmente Petro.