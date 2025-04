Donald Trump estalla con China una guerra mundial comercial: cinco puntos que preocupan a Colombia y al planeta

Lo que se había advertido que iba a pasar finalmente pasó. Con su anuncio de aranceles globales recíprocos, Donald Trump generó un torbellino sin precedentes en la economía mundial con efectos devastadores que podrían arrasar con mucho más a su paso. Este viernes, cuando el dragón chino despertó y decidió contraatacar con aranceles del 34 por ciento para los bienes norteamericanos, el mundo sintió un estruendo, y una incertidumbre se apoderó de los mercados, en un escenario de cifras en rojo que no se vivían desde las tenebrosas épocas de la pandemia del covid-19.

1. La obsesión de Trump

Donald Trump llegó al poder con dos promesas. La primera fue sacar a los migrantes irregulares de Estados Unidos, tema en el que se ha empeñado a fondo. La segunda, volver a su país y a sus ciudadanos más ricos. En términos sencillos, lo que significa su Make America Great Again (MAGA).

Pero esa proyección del sueño americano ya es una pesadilla que critican a fondo los más reputados expertos. “El 2 de abril, impulsado por sus delirios, Donald Trump anunció la mayor ruptura en la política comercial de Estados Unidos en más de un siglo y cometió el error económico más profundo, dañino e innecesario de la era moderna”, escribió la revista The Economist.

“No es solo que parezca estar imponiendo aranceles mucho más altos de lo que casi nadie esperaba. También está haciendo afirmaciones falsas sobre nuestros socios comerciales –en este caso, no estoy seguro de si son mentiras, porque puede ser verdaderamente ignorante–, que los enojarán y harán que sea muy difícil dar marcha atrás”, dijo el premio nobel de economía Paul Krugman, quien advirtió que se “había vuelto loco”. Larry Summers, exsecretario del Tesoro, reaccionó con la misma estupefacción: “Esto es a la economía lo que el creacionismo a la biología y la astrología a la astronomía”.

2. La tercera guerra mundial

Es una lucha de titanes. El excanciller Guillermo Fernández de Soto explica el peso de China en el mundo así: “Debemos tener en cuenta que estamos inmersos en la megatendencia de la transición del poder económico de Occidente a Asia Pacífico. Para 2060, el 55 por ciento del PIB global se generará en Asia. En 2075, China e India serán las principales economías del planeta. Este escenario no es nuevo. El péndulo de la historia vuelve a su lugar. Antes de la Revolución Industrial, el continente asiático jugó un rol central, como lo hará en las próximas décadas”.

Trump, además, no solo la emprendió con China, sino que golpeó a Asia con vehemencia. Taiwán, que recibió el 32 por ciento, indicó que los aranceles eran “sumamente irracionales”, y Japón, con el 24 por ciento, dijo que la decisión era “extremadamente lamentable”. Las tasas fueron altas en ese lado del mundo: Vietnam, 46 por ciento; Corea del Sur, 25; Tailandia, 36; Indonesia, 32; Malasia, 24, y Camboya, 49 por ciento.

Donald Trump escala la guerra: “China jugó mal. Entraron en pánico. No cambiaré mis políticas”. Así va el efecto dominó

El escritor Thomas Friedman, tres veces ganador del Pulitzer, publicó una columna en The New York Times que le dio la vuelta al mundo en la que decía que había visto el futuro y que no estaba precisamente en Estados Unidos, sino en China. “La estrategia del ‘día de la liberación’ de Trump es duplicar los aranceles mientras destripa nuestras instituciones científicas nacionales y nuestra fuerza laboral, que estimula la innovación estadounidense. La estrategia de liberación de China es abrir más campus de investigación y redoblar la innovación impulsada por la IA para liberarse permanentemente de los aranceles de Trump”, escribió.