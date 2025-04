“Puede ser un hombre fanfarrón y exagerado, por lo que el mercado tuvo una falsa sensación de comodidad y no creyó que sería tan agresivo como finalmente lo fue”, declaró Stefan Selig, el exsubsecretario de Comercio de Estados Unidos y exvicepresidente ejecutivo de banca de inversión global al medio Financial Times .

Por su arte, el Departamento de Justicia de EE.UU. aprobó que Capital One —una de las principales instituciones financiera del país— adquiera a Discover Financial Services por 35.000 millones de dólares, de acuerdo con información que publicó The New York Times, donde se citaron dos fuentes cercanas con el caso.