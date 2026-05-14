Petro advierte a EE. UU. que está facultado para “suspender órdenes de extradición”; habló con funcionario diplomático

Se siguen conociendo detalles del más reciente consejo de ministros que lideró el presidente de la República, Gustavo Petro, en la Casa de Nariño en horas de la noche del miércoles de esta semana.

Sin embargo, uno de los apartes de la intervención que hizo el mandatario colombiano llamó la atención. Ya que abordó el tema de la cooperación que tiene Colombia con Estados Unidos contra la criminalidad, especialmente en el capítulo de la extradición de capos del narcotráfico.

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Y sobre ese punto en particular, el presidente Petro lanzó una especie de advertencia a Estados Unidos, en donde expresó que la ley lo faculta para “suspender órdenes de extradición”.

“Porque la ley faculta al presidente a suspender órdenes de extradición si el proceso de paz es avanzado. Y esta es una discusión con el Gobierno de Estados Unidos que he propuesto en la mesa y de frente. Le pregunté a una persona que goza de representación diplomática del Gobierno de Estados Unidos en Colombia”, afirmó el mandatario colombiano en esa sesión que contó con la asistencia de todos los integrantes de su gabinete.

El presidente Gustavo Petro abrió la discusión con Estados Unidos sobre la extradición de narcos. Foto: SEMANA / Getty Images

Y continúo con su tesis: “Si desmantelar una economía ilícita en un territorio concreto, sur de Nariño, Putumayo o Catatumbo, era mejor que extraditar al responsable que hubiese de tráfico en ese territorio al frente de una organización, GAO, como se denomina por la ley, Grupo Armado Organizado. Inmediatamente se me dijo la extradición”.

“Yo creo que es el desmantelamiento de la economía ilícita; esa discusión está abierta en la relación con el Gobierno de Estados Unidos. Porque ya se hizo en el gobierno de Santos. Se suspendieron extradiciones a cambio de la desmovilización de 16 mil combatientes de la Farc en ese entonces”, recalcó el jefe de Estado.

También indicó: “En mi opinión, y lo dije en debate en el Congreso de la República, el sabotaje a ese proceso comenzó cuando se hizo una trama para sacar a uno de los firmantes o dos como narcos después de la firma del proceso de paz. Trama, porque ese fue mi último debate en el Senado. A partir de ahí, lo que ha crecido es de nuevo la violencia en Colombia”.

“Hicieron trizas la paz, aunque muchos combatientes que firmaron, hoy excombatientes, han aceptado las condiciones en las que están con un proceso de paz golpeado por el mismo Estado de Colombia. Esa experiencia nos muestra cómo Santos hizo que extraditables de la Farc no se extraditaran”, denunció el jefe de Estado.

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Y por último manifestó en medio de la declaración que dio en el consejo de ministros: “Después de todo, eso se rompió, la palabra se incumplió, partes de esas que hoy llaman disidencias no firmaron el acuerdo con Santos y continúa el conflicto. Y numerosísimas organizaciones que no conocíamos de narcotraficantes se crearon en el gobierno de Duque, copando las zonas que abandonaron las Farc”.