En la noche de este 17 de mayo se reportó un ataque contra miembros de la Policía en El Bordo, municipio de El Patía, Cauca. El hecho ocurrió en la zona rosa, cerca de ciudadanos y establecimientos comerciales.

Ejército confirmó el asesinato de dos uniformados en medio de maniobras defensivas contra el Clan del Golfo

Según versiones preliminares, dos sujetos en una moto lanzaron un artefacto explosivo a una camioneta de la Policía. Tres agentes se hallaban al interior del vehículo al momento de la explosión.

Los uniformados se encuentran fuera de peligro y uno de ellos quedó lesionado por el impacto. El hecho fue confirmado por la entidad, que aseguró que los agentes estaban realizando labores de patrullaje y control cuando fueron alcanzados por el artefacto.

“El Departamento de Policía Cauca informa a la opinión pública que el día de hoy, 17 de mayo de 2026, a las 6:55 de la noche, se registró un ataque terrorista mediante el lanzamiento de dos granadas de fragmentación contra un vehículo institucional adscrito a la Estación de Policía El Bordo”, señaló el departamento de Policía.

De los tres uniformados, uno presenta aturdimiento y laceraciones leves que no son de gravedad. Sin embargo, en estos momentos reciben valoración médica y siguen siendo atendido por profesionales.

Dos granadas de fragmentación fueron lanzadas a los uniformados. Foto: Redes sociales

El general William Rincón Zambrano, director general de la Policía Nacional, rechazó lo sucedido y aseguró que ya se encuentran tras los responsables del atentado terrorista.

“Rechazamos con absoluta contundencia el atentado criminal perpetrado en El Bordo, Cauca, contra una patrulla de la Policía en pleno sector comercial, una acción terrorista irresponsable que puso en grave riesgo la vida de ciudadanos, comerciantes y uniformados”, aseguró el general.

Disidencias instalaron más de media tonelada de explosivos en tres cilindros en la vía Panamericana, sur del Cauca

Los enfrentamientos entre la fuerza pública y los grupos ilegales siguen latentes en Cauca. El 14 de mayo se conoció que seis presuntos disidentes de las FARC murieron en medio de combates con el Ejército.

Además, el pasado 26 de abril un atentado con cilindros bomba dejó más de 20 personas muertas y 45 heridas en el municipio de Cajibío, en la vía Panamericana.