Dólar en elecciones: ¿hacia arriba o hacia abajo? Escenarios, dependiendo de quién resulte ganador

Faltan pocos días para las elecciones presidenciales en Colombia, en las cuales los ciudadanos elegirán al sucesor de Gustavo Petro en la Casa de Nariño. Desde ya, la firma Alianza Valores, una de las comisionistas de bolsa más destacadas en el país, se lanzó con los pronósticos acerca de la manera en la que podrá reaccionar el dólar, según el resultado de la contienda electoral.

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Existe ya el antecedente de lo ocurrido en 2022, cuando por primera vez en esta nación subió al poder ejecutivo un gobierno de izquierda. Pero el informe de Alianza Valores, además de tomar en cuenta ese suceso que llevó a la divisa a tocar el techo de los 5.000 pesos, también tuvo en cuenta lo que ha sucediendo en otros países de América Latina en momentos electorales.

La investigación de la firma comisionista parte de las dos posibilidades políticas que son diametralmente opuestas, para establecer sus proyecciones con el dólar. Por un lado, está el continuismo, que implicaría la llegada de Iván Cepeda a la Presidencia. En tal caso, la expectativa es “que siga el ataque a la institucionalidad, ruido en temas como pensiones, salud, energía y petróleo, al igual que una recomposición futura del Banco de la República hacia 2028″. El efecto definitivo dependerá del grado de continuismo que se maneje.

Por el otro lado, estaría la opción de un cambio político que lleve a retomar estrategias que funcionaron para la economía en épocas pasadas, como el de un nuevo panorama petrolero o una factura más baja en relación don el riesgo país, por ejemplo.

Coletazo por punta y punta

En ambos escenarios, aunque en direcciones opuestas, el coletazo para el dólar implicaría ganar o perder 1.000 pesos en un periodo de seis a ocho meses. “Cuando el mercado lee giro político, continuidad heterodoxa o capacidad de cambiar reglas, la reacción cambiaria suele ser grande y rápida”, señala Alianza en el documento.

Dólar en otros momentos políticos Foto: Alianza Valores / Informe

Ganar o perder en términos cambiarios es devaluación (la moneda local pierde valor frente al dólar) o revaluación (sucede lo contrario).

Así las cosas, los estimativos de Alianza Valores apuntan a “un escenario pesimista, con un dólar en un rango máximo que se ubicaría entre $ 4.500 y $ 5.000″.

En caso contrario, en el escenario optimista, el dólar tendería un techo a $ 3.200 y un piso de $ 2.800 durante el primer semestre de 2027. Ello, “si se configura un entorno político e internacional favorable”, dice el informe.

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Así se comportó el dólar en 2022

Basados en situaciones ocurridas en 2022, los investigadores de Alianza Valores argumentan que habrá tres etapas en la estructura electoral del dólar.

En primer lugar se daría una estabilidad relativa antes de las elecciones. “Recordemos que en 2022 el dólar se movía alrededor del rango $ 3.700–$ 4.000, niveles muy similares a los actuales”.

Dólar, volatilidad Foto: Getty Images

En una eventual segunda vuelta, el efecto dependerá de cómo quede conformada la dupla. “En 2022, el movimiento fue de $ 3.700 a $ 4.700″, recordaron los investigadores.

El tercer momento es el que provoca la reacción a los discursos, nombramientos y primeras señales de gobierno durante la posesión y los meses iniciales. En 2022 llevó a que la divisa oscilara entre $ 4.200 y $ 5.200.

Lo que se espera ahora en las tres etapas de la elección

Antes. Según Alianza, los pronósticos con el dólar no son lineales. En los tres meses antes de las elecciones se registra cierta estabilidad, como sucedió en 2022, cuando la tasa de cambio se movía alrededor de $ 3.700–$ 4.000, es decir, parecido a lo que está sucediendo en la actualidad. Si hay segunda vuelta. La otra fase es la de la segunda vuelta, cuando ya hay un aterrizaje que remite a dos nombres. “El mercado deja de valorar probabilidades y valora realidades. En 2022, el dólar subió cerca de $ 1.000 en el mes o mes y medio posterior. Para 2026, esa reacción puede ser hacia $ 4.500 en continuidad o hacia $ 3.200 en cambio”. El discurso del nuevo mandatario. Y una tercera etapa sería la de la posesión, cuando ya se tengan las primeras señales de lo que serán las políticas a aplicar. “Aquí el mercado evalúa discurso, gabinete, nombramientos, la relación con el Banco Central, la propuesta de regla fiscal y el anuncio de las primeras reformas”, señala el documento.

El precio del dólar en ese momento podría ubicarse en $ 4.800–$ 5.000 si el escenario es de continuidad o hacia $ 2.800 durante el primer semestre de 2027, con un precio promedio de $ 3.200.