Economía

Así se cotiza este sábado 16 de mayo, con puente festivo, el precio del dólar en Colombia

Esta es la variación del dólar en este mercado.

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Redacción Semana
16 de mayo de 2026 a las 5:14 p. m.
El dólar sigue marcando el ritmo económico: cualquier movimiento termina sintiéndose en el bolsillo.
El dólar sigue marcando el ritmo económico: cualquier movimiento termina sintiéndose en el bolsillo. Foto: Adobe Stock

El valor del dólar cambia diariamente debido a la ley de oferta y demanda en el mercado internacional de divisas. Cuando hay más personas o empresas interesadas en comprar dólares que en venderlos, su precio sube; cuando hay abundancia de dólares en circulación y pocos compradores, su precio baja.

Es importante tener en cuenta que la compra de dólares es atractiva principalmente como refugio financiero frente a la devaluación local. Al ser la economía más fuerte del mundo, la de EE. UU., muchas personas adquieren dólares para proteger el poder adquisitivo de su dinero a largo plazo, diversificar sus ahorros o prepararse para viajes internacionales.

Inflación
Sube, baja y vuelve a sorprender: así se mueve hoy el precio del dólar. Foto: stock.adobe.

Si usted desea comprar o vender dólares, aquí le contamos cómo se están moviendo los precios en casas de cambio.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve hoy

Tenga en cuenta el análisis del mercado cambiario para este sábado 16 de mayo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,653.00 y de venta de $3,748.40.

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Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Estos son los precios en las principales zonas:

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,6863,75367
Cali3,6053,760155
Cartagena3,5503,720170
Cúcuta3,7303,76535
Medellín3,6373,744107
Pereira3,6503,750100

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

dato de PIB
El comportamiento del dólar continúa siendo clave para viajeros, importaciones y economía local. Foto: Adobe Stock
FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
sábado 16 de mayo de 202636533748.43796.78
viernes 15 de mayo de 20263652.63752.63784.7
jueves 14 de mayo de 20263647.43749.83794.91
miércoles 13 de mayo de 2026364437483775.07
martes 12 de mayo de 20263608.43726.83759
lunes 11 de mayo de 202635903702.43747.1
domingo 10 de mayo de 202635853696.63747.1
sábado 9 de mayo de 20263585.436973747.1

Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.

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NombreTe CompranTe VendenSpread
Amerikan Cash3,7003,76060
Cambios Kapital3,7003,73030
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,7003,74040
Latin Cambios3,7003,76060
Miss Money Cambios3,6203,68060
Money Cambios WC3,7153,73520
Punto Dollar3,6503,800150

Antes de hacer cualquier transacción, es importante que sepa que las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.

Ojos puestos en el dólar: cada variación puede cambiar el panorama financiero del día.
Ojos puestos en el dólar: cada variación puede cambiar el panorama financiero del día. Foto: getty images

Evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.