Así se cotiza este sábado 16 de mayo, con puente festivo, el precio del dólar en Colombia

El valor del dólar cambia diariamente debido a la ley de oferta y demanda en el mercado internacional de divisas. Cuando hay más personas o empresas interesadas en comprar dólares que en venderlos, su precio sube; cuando hay abundancia de dólares en circulación y pocos compradores, su precio baja.

Es importante tener en cuenta que la compra de dólares es atractiva principalmente como refugio financiero frente a la devaluación local. Al ser la economía más fuerte del mundo, la de EE. UU., muchas personas adquieren dólares para proteger el poder adquisitivo de su dinero a largo plazo, diversificar sus ahorros o prepararse para viajes internacionales.

Sube, baja y vuelve a sorprender: así se mueve hoy el precio del dólar. Foto: stock.adobe.

Si usted desea comprar o vender dólares, aquí le contamos cómo se están moviendo los precios en casas de cambio.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve hoy

Tenga en cuenta el análisis del mercado cambiario para este sábado 16 de mayo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,653.00 y de venta de $3,748.40.

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Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Estos son los precios en las principales zonas:

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,686 3,753 67 Cali 3,605 3,760 155 Cartagena 3,550 3,720 170 Cúcuta 3,730 3,765 35 Medellín 3,637 3,744 107 Pereira 3,650 3,750 100

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

El comportamiento del dólar continúa siendo clave para viajeros, importaciones y economía local. Foto: Adobe Stock

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM sábado 16 de mayo de 2026 3653 3748.4 3796.78 viernes 15 de mayo de 2026 3652.6 3752.6 3784.7 jueves 14 de mayo de 2026 3647.4 3749.8 3794.91 miércoles 13 de mayo de 2026 3644 3748 3775.07 martes 12 de mayo de 2026 3608.4 3726.8 3759 lunes 11 de mayo de 2026 3590 3702.4 3747.1 domingo 10 de mayo de 2026 3585 3696.6 3747.1 sábado 9 de mayo de 2026 3585.4 3697 3747.1

Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.

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Nombre Te Compran Te Venden Spread Amerikan Cash 3,700 3,760 60 Cambios Kapital 3,700 3,730 30 Cambios Monkey 3,700 3,840 140 Cambios Vancouver 3,700 3,740 40 Latin Cambios 3,700 3,760 60 Miss Money Cambios 3,620 3,680 60 Money Cambios WC 3,715 3,735 20 Punto Dollar 3,650 3,800 150

Antes de hacer cualquier transacción, es importante que sepa que las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.

Ojos puestos en el dólar: cada variación puede cambiar el panorama financiero del día. Foto: getty images

Evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.