Así se cotiza este sábado 16 de mayo, con puente festivo, el precio del dólar en Colombia

El valor del dólar cambia diariamente debido a la ley de oferta y demanda en el mercado internacional de divisas. Cuando hay más personas o empresas interesadas en comprar dólares que en venderlos, su precio sube; cuando hay abundancia de dólares en circulación y pocos compradores, su precio baja.
Es importante tener en cuenta que la compra de dólares es atractiva principalmente como refugio financiero frente a la devaluación local. Al ser la economía más fuerte del mundo, la de EE. UU., muchas personas adquieren dólares para proteger el poder adquisitivo de su dinero a largo plazo, diversificar sus ahorros o prepararse para viajes internacionales.
Si usted desea comprar o vender dólares, aquí le contamos cómo se están moviendo los precios en casas de cambio.
Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve hoy
Tenga en cuenta el análisis del mercado cambiario para este sábado 16 de mayo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,653.00 y de venta de $3,748.40.
Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.
Estos son los precios en las principales zonas:
|Ciudad
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Bogotá
|3,686
|3,753
|67
|Cali
|3,605
|3,760
|155
|Cartagena
|3,550
|3,720
|170
|Cúcuta
|3,730
|3,765
|35
|Medellín
|3,637
|3,744
|107
|Pereira
|3,650
|3,750
|100
Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.
|Fecha
|Precio de compra
|Precio de venta
|TRM
|sábado 16 de mayo de 2026
|3653
|3748.4
|3796.78
|viernes 15 de mayo de 2026
|3652.6
|3752.6
|3784.7
|jueves 14 de mayo de 2026
|3647.4
|3749.8
|3794.91
|miércoles 13 de mayo de 2026
|3644
|3748
|3775.07
|martes 12 de mayo de 2026
|3608.4
|3726.8
|3759
|lunes 11 de mayo de 2026
|3590
|3702.4
|3747.1
|domingo 10 de mayo de 2026
|3585
|3696.6
|3747.1
|sábado 9 de mayo de 2026
|3585.4
|3697
|3747.1
Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.
|Nombre
|Te Compran
|Te Venden
|Spread
|Amerikan Cash
|3,700
|3,760
|60
|Cambios Kapital
|3,700
|3,730
|30
|Cambios Monkey
|3,700
|3,840
|140
|Cambios Vancouver
|3,700
|3,740
|40
|Latin Cambios
|3,700
|3,760
|60
|Miss Money Cambios
|3,620
|3,680
|60
|Money Cambios WC
|3,715
|3,735
|20
|Punto Dollar
|3,650
|3,800
|150
Antes de hacer cualquier transacción, es importante que sepa que las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.
Evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.