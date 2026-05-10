Economía

Precio del dólar este domingo 10 de mayo en Colombia: así se cotiza la divisa

Esta es la fluctuación de la moneda hoy.

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Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

10 de mayo de 2026 a las 8:22 a. m.
Precio del dólar para el domingo 10 de mayo.
Precio del dólar para el domingo 10 de mayo. Foto: Adobe Stock

El dólar es fundamental en Colombia porque actúa como la principal moneda de cambio para el comercio internacional (importaciones y exportaciones), fijando los precios de materias primas clave como el petróleo, el café y la tecnología. Influye directamente en la inflación, la deuda externa del país y el costo de vida.

Durante los últimos días, la moneda americana se ha impulsado de manera volátil, lo que ha causado un mayor interés por parte de ahorradores, viajeros e inversionistas, que buscan aprovechar el valor de la moneda e incluso obtener un valor adicional por rentabilidad.

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La cotización del dólar continúa siendo uno de los indicadores más observados por empresarios, inversionistas y ciudadanos en Colombia. Foto: 123 Rf

Si usted desea analizar cuál es el precio en casas de cambio, que son establecimientos que permiten la compra y venta de divisas extranjeras, siendo intermediarios autorizados para facilitar el intercambio de dinero, aquí le contamos cuáles son los precios del mercado para hoy.

Precio del dólar en Colombia: así se mueve este sábado

Este es el análisis del mercado cambiario para este domingo 10 de mayo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3.570,80 y de venta de $3.681,00.

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Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Estos son los precios en algunas de las zonas del país:

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,6393,70969
Cali3,5503,685130
Cartagena3,5503,720170
Cúcuta3,6603,71535
Medellín3,5433,683144
Pereira3,6003,69090

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

La moneda estadounidense comenzó la primera semana de octubre en descenso.
El comportamiento del dólar frente al peso colombiano genera expectativa en sectores como el comercio, el turismo y las importaciones. Foto: El País
FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
Viernes de mayo de 20263590.83690.83,729.27
Jueves 7 de mayo de 20263570.836813706.44
Miércoles 6 de mayo de 20263563.83675.43723.33
Martes 5 de mayo de 202635663676.43707.58
Lunes 4 de mayo de 20263563.63673.23637.51
Domingo 3 de mayo de 2026355136613637.51
Sábado 2 de mayo de 20263551.83661.43637.51
Viernes 1 de mayo de 20263553.83662.63637.51

Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de compra.

Amerikan Cash3,6603,71050
Cambios Kapital3,6403,68040
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,6403,68545
Latin Cambios3,6303,70070
Miss Money Cambios3,6203,68060
Money Cambios WC3,6353,67540
Punto Dollar3,6003,730130
Smart Exchange3,6303,68050

Antes de hacer cualquier transacción, es importante que sepa que las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.

Pesos Colombia Dólares
Cada subida o caída del dólar tiene efectos en productos, servicios y decisiones financieras dentro y fuera del país. Foto: Adobe Stock

Revisan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.