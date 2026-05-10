Precio del dólar este domingo 10 de mayo en Colombia: así se cotiza la divisa

El dólar es fundamental en Colombia porque actúa como la principal moneda de cambio para el comercio internacional (importaciones y exportaciones), fijando los precios de materias primas clave como el petróleo, el café y la tecnología. Influye directamente en la inflación, la deuda externa del país y el costo de vida.

Durante los últimos días, la moneda americana se ha impulsado de manera volátil, lo que ha causado un mayor interés por parte de ahorradores, viajeros e inversionistas, que buscan aprovechar el valor de la moneda e incluso obtener un valor adicional por rentabilidad.

La cotización del dólar continúa siendo uno de los indicadores más observados por empresarios, inversionistas y ciudadanos en Colombia. Foto: 123 Rf

Si usted desea analizar cuál es el precio en casas de cambio, que son establecimientos que permiten la compra y venta de divisas extranjeras, siendo intermediarios autorizados para facilitar el intercambio de dinero, aquí le contamos cuáles son los precios del mercado para hoy.

Precio del dólar en Colombia: así se mueve este sábado

Este es el análisis del mercado cambiario para este domingo 10 de mayo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3.570,80 y de venta de $3.681,00.

Dólar cerró más caro este viernes en Colombia: precio oficial del 8 de mayo

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Estos son los precios en algunas de las zonas del país:

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,639 3,709 69 Cali 3,550 3,685 130 Cartagena 3,550 3,720 170 Cúcuta 3,660 3,715 35 Medellín 3,543 3,683 144 Pereira 3,600 3,690 90

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

El comportamiento del dólar frente al peso colombiano genera expectativa en sectores como el comercio, el turismo y las importaciones. Foto: El País

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM Viernes de mayo de 2026 3590.8 3690.8 3,729.27 Jueves 7 de mayo de 2026 3570.8 3681 3706.44 Miércoles 6 de mayo de 2026 3563.8 3675.4 3723.33 Martes 5 de mayo de 2026 3566 3676.4 3707.58 Lunes 4 de mayo de 2026 3563.6 3673.2 3637.51 Domingo 3 de mayo de 2026 3551 3661 3637.51 Sábado 2 de mayo de 2026 3551.8 3661.4 3637.51 Viernes 1 de mayo de 2026 3553.8 3662.6 3637.51

Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de compra.

Antes de hacer cualquier transacción, es importante que sepa que las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.

Cada subida o caída del dólar tiene efectos en productos, servicios y decisiones financieras dentro y fuera del país. Foto: Adobe Stock

Revisan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.