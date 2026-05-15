Las cifras más recientes entregadas por la Registraduría sobre el divorcio indican que, en promedio, 50 mil parejas se divorcian en Colombia. Este fue el caso de 2024, cuando esta cantidad de relaciones se rompieron legalmente, mientras que 159 mil contrajeron matrimonio.

¿Quién paga las deudas tras un divorcio? Así lo establece la ley en Colombia

Para ponerlo en cifras porcentuales, los datos usados como referencia permitirían apreciar que casi el 30 % de las parejas no sobreviven a un matrimonio. Sin embargo, esto no solo equivale a una afectación emocional y sentimental; un divorcio le puede significar una pérdida económica a las parejas implicadas.

Las personas que estén buscando separarse deberán tener en cuenta los siguientes ítems que les generarán gastos económicos:

Custodia de hijos

Cuotas alimentarias

Repartición de bienes

Liquidación de sociedad conyugal

Procesos judiciales largos

Una investigación realizada por Telemedellín indicó que, aunque esta eventualidad puede tener variaciones a partir del capital independiente de los involucrados, un divorcio le costaría a una pareja entre siete y 10 millones de pesos.

¿En qué se distribuiría ese dinero?

De acuerdo con la investigación mencionada previamente, esta suma no correspondería a un pago único, sino que equivale al acumulado de varios gastos, entre los que se incluyen:

Honorarios de abogados

Este ítem depende de la complejidad del caso, la experiencia del litigante y la negociación pactada entre las partes y el profesional. Es importante precisar que un divorcio por mutuo acuerdo implicaría que este gasto se redujera.

Gastos notariales

El pago de escrituras públicas, autenticaciones, derechos notariales y registro de documentos hacen parte de este desafortunado trámite. Dependiendo de las propiedades de los involucrados, este único apartado podría superar los 10 millones.

Liquidación de bienes

La distribución de los bienes o, en su defecto, la liquidación de estos suelen ser los más mencionados en el argot popular. Si existen propiedades, vehículos, cuentas o inversiones, el trámite puede requerir avalúos, documentos adicionales y procesos jurídicos más complejos.

Procesos relacionados con hijos

La cuota alimentaria se convierte en uno de los factores más decisivos en la economía de un divorcio cuando hay hijos en la pareja que se está separando. Sin embargo, en este caso también se deben tener en cuenta factores como la custodia, el régimen de visitas, entre otros.

¿Puede una pareja separada reclamar dinero si no se realizó el divorcio legalmente?

Expertos aseguran que este tipo de eventualidades en una familia puede generar consecuencias psicológicas y emocionales en los implicados directos y sus familias.

En la investigación realizada por el medio antioqueño, llamó la atención una de las declaraciones de los consultados: “No se case si no tiene con qué divorciarse”.