¿Quién paga las deudas tras un divorcio? Así lo establece la ley en Colombia

En las sociedades conyugales todas las operaciones comerciales o los productos que fueron adquiridos con fines específicos serán asumidas por las dos partes en caso de no haber firmado capitulaciones.

La entidad dejó claro que las deudas personales no deben afectar al otro cónyuge, siempre que se pruebe que no beneficiaron a la familia. Además, el hombre o mujer de la relación que se sienta perjudicado debe argumentar con pruebas que la deuda no le generó algún tipo de mejora en su calidad de vida.